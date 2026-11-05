Bob Dylan「黑客」look訪梵蒂岡晤教宗　良十四世贈念珠

美國傳奇歌手卜戴倫（Bob Dylan） 周三（11月4日）身穿黑色連帽衫和褲子在梵蒂岡宗座宮（Apostolic Palace），與一身白袍的教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行私人會晤。兩人同樣出身美國中西部，這場會面引發外界關注。



據梵蒂岡新聞（Vatican News）公開會面照片顯示，卜戴倫一身黑色外套、連帽衫、褲子，搭配黑手套、黑皮鞋，與身穿標準白色教宗長袍、頭戴白色小圓帽的良十四世形成強烈對比。

報道指，兩人互致問候並進行交流，良十四世向卜戴倫贈送一串念珠，而卜戴倫則回贈一本名為《編年史：第一卷》（Chronicles: Volume One）的自傳書。

良十四世據報欣賞卜戴倫的音樂，在今年七月出版書籍的序言中，曾引用卜戴倫 1963 年反核抗議歌曲《Go Away You Bomb》的歌詞。此番會面之際，卜戴倫正在意大利巡迴演出。

路透社報道稱，此番會面由擅長搭建教會與娛樂圈聯繫的耶穌會士斯帕達羅（Antonio Spadaro）神父協助安排，他在社交平台X表示：「置身於這場具有歷史意義的會面之中，難免令人心潮澎湃。」