特朗普稱俄烏戰爭已接近解決 指伊朗無美授權不能就核計劃採行動
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump）11月5日（周四）表示，俄烏戰爭即將結束，但指徹底結束這場戰爭或涉及整個歐洲。他亦再次重申，未經美國批准，伊朗不能就其核計劃採取任何行動。
路透社報道，關於俄烏停火協議，特朗普表示，「這將是一項協議。這將是一項重大的協議，它不僅僅關乎烏克蘭……我甚至可以說它可能涉及整個歐洲。這將是一項意義重大、意義非凡的協議，每個人都會為此感到興奮。」
他亦透露自己已會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev），但並沒有會見烏克蘭代表團。
特朗普還在同日簽署一份文件，將白宮橢圓形辦公室和內閣會議室設為國家紀念碑。當被問及未來是否會根據需要做出任何改變時，特朗普向媒體表示，「未經國會批准，不會進行重大修改。」
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