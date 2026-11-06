羅馬尼亞再有2客機接炸彈威脅　歐洲同日遭波及航班增至近30班

歐洲多個航班11月5日接到炸彈威脅，是歐洲於一週內第二次發生類似事件。羅馬尼亞情報機構同日晚表示，當地另有兩架飛機收到炸彈威脅，使當日同樣接到相關威脅的歐洲航班增至近30班。



路透社5日報道，羅馬尼亞情報機構當晚發布上述消息，並指其中一架涉事客機是荷蘭皇家航空公司（KLM）的航班，客機當時中途停留羅馬尼亞首都布加勒斯特，準備再飛往以色列特拉維夫。

歐洲多個航班2026年11月5日接到炸彈威脅，圖為荷蘭皇家航空公司（KLM）的客機。（X@Independent/非涉事客機）

此前，一架從意大利米蘭飛往布加勒斯特的威茲航空公司（Wizz Air）航班也接到炸彈威脅。

路透社稱，計及歐洲其他航班當日稍早接到的炸彈威脅，至少已有27班航班接到炸彈威脅。

目前尚無任何政府透露威脅背後的始作俑者，也沒有任何一方對事件承認責任。路透社引述多名安全專家指，這類威脅可能是出於個人恩怨或模仿者發起，但也某種程度上具有有組織「混合攻擊」的特徵。

2026年11月5日，歐洲多個航班當日接到炸彈威脅。圖為位於意大利米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）的威茲航空公司客機及瑞安航空公司客機。（Reuters/非涉事客機）

航空網絡安全公司Cyviation行政總裁阿爾莫格（Eliran Almog）則認為，涉事者發起炸彈威脅既可以擾亂運營，也可以觀察航企、機場和當局會如何應對事件，並且認為航班接炸彈威脅的性質與歐洲各地冷藏系統近期遭網絡攻擊相同。

阿爾莫格表示：「不同的基本服務正面臨中斷，這會帶來經濟損失，並可能削弱公眾信心。」