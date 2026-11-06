英國22歲女起床突然面癱　無法講話行走　日發作30次癲癇送醫治療

一覺醒來人生驟變！英國一名22歲女子身體健康，也無任何病症，但某日醒來突然「臉歪嘴斜」，隨後半張臉癱瘓。更嚴重的是，她在短短幾天內病情惡化，連說話和行走的能力都喪失。



身體健康卻突罹怪病

《紐約郵報》（New York Post）報道，居住在英國的莉莉（Lillie Thorne）原本身體健康，10月1日晚間如常就寢，沒想到隔日醒來發現臉部左側下垂癱瘓。莉莉到急診後，被診斷為貝爾氏麻痺（Bell's palsy），屬於常見的顏面神經麻痺，醫師便開立類固醇藥物，並告知需要半年才能恢復。

居住在英國的莉莉（Lillie Thorne）原本身體健康，10月1日晚間如常就寢，沒想到隔日醒來發現臉部左側下垂癱瘓。（示意圖，Unsplash@Alexander Grey）

豈料，短短幾日內，莉莉開始口齒不清、行走困難，再度返院檢查。經過電腦斷層掃描（CT），醫療團隊排除中風可能，並開立抗病毒藥物治療。儘管服用藥物，莉莉的病情仍持續惡化，到10月7日時，莉莉已經失去說話與行走能力，每天更發作多達30次癲癇，部分發作甚至導致她失去意識。

功能性神經障礙 女性罹患率高

再次經過多項詳細檢查與評估，醫療團隊最終診斷莉莉罹患「功能性神經障礙」（FND）。英國國家醫療服務體系（NHS）指出，FND通常是大腦接收和向身體其他部位發送訊息的方式出現問題，英國至少有5至10萬人受此病症影響，女性罹患率是男性的2至3倍。

「功能性神經障礙」通常是大腦接收和向身體其他部位發送訊息的方式出現問題，英國至少有5至10萬人受此病症影響。（NHS）

經過密集治療後，莉莉在10月22日出院，雖然仍會癲癇發作，但已恢復部分說話能力。莉莉的家人透露，她仍有含糊不清與口吃的現象，並接受物理治療復健，以恢復行動能力。醫療團隊則表示，目前仍不確定莉莉的罹病原因，但表示功能性神經障礙可能是「壓力副作用」造成的。

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