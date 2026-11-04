台灣名醫戰勝肺腺癌10年未復發 公開抗癌餐單 兩大類蔬菜每日必食

台灣抗癌名醫蔡松彥於2014年確診罹患肺腺癌合併鱗狀細胞癌，經歷手術及化療後，短短5個月內疑似再度復發。面對嚴峻病情，他除了遵從正規醫療，亦花了約10個月時間徹底重塑生活與飲食模式，至今已成功抗癌10年未見復發，早前更順利完成歷時9日的台灣中央山脈縱走壯舉。蔡松彥日前公開自己的「抗癌餐盤」法則及養生作息，強調飲食關鍵在於減少碳水化合物、補充優質脂肪，並特別點名兩大類蔬菜為每日必備食材。



高壓生活致病 術後復發反思養生之道

蔡松彥於YouTube影片中憶述，當年他身兼區域醫院院長一職，同時遠赴美國攻讀博士學位，長期處於極高壓、缺乏休息的狀態，時間長達5年，最終不幸確診肺癌。當時他接受了手術及化療等常規治療，豈料僅隔5個月，覆檢時竟在同側肺部另一葉再度發現腫瘤。

這次打擊促使他深入反思健康與生活習慣的關係。除常規醫療外，他研讀《黃帝內經》等中醫經典，深悟「經脈者，所以決死生，處百病，調虛實，不可不通」的道理，意識到不能單純針對病灶，更必須全面調理日常起居與身體狀態。

胡乃文開講 - 名醫談養生 YouTube 影片截圖

「抗癌餐盤」三大黃金法則 出外用餐飯量減半補好油

談及日常飲食，蔡松彥歸納出「抗癌餐盤」的三大核心原則：

減少碳水化合物：飯量減半，以足夠的蔬菜、蛋白質及適量健康油脂來補足熱量與營養。

增加優質Omega-3脂肪酸：他習慣隨身攜帶小瓶好油，例如橄欖油、亞麻籽油、紫蘇油、印加果油或苦茶油。若不習慣直接飲用，亦可以合桃、夏威夷果仁等堅果代替；魚類方面則建議挑選鯖魚、秋刀魚、沙甸魚及三文魚等富含Omega-3的深海魚。

嚴格執行「每日5蔬2果」：蔬菜目標為每天攝取5份（約等同兩碗半熟葉菜）；水果則以每天2份為限，份量約為個人拳頭大小。

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兩大類蔬菜天天入饌 富含抗氧化與抑癌成分

在蔬菜選擇上，蔡松彥特別點名「十字花科」與「蔥屬」蔬菜為每日餐單的必備主角：

十字花科蔬菜：如西蘭花、椰菜花、芥蘭及椰菜，蘊含豐富的含硫化合物，對體內抗氧化及排毒機能極具益處。

蔥屬蔬菜：包括洋蔥、蒜頭及青蔥，性價比極高且容易烹調，具良好抗發炎效果。

此外，他建議每日攝取6至8份蛋白質（包括魚、肉、奶、蛋、豆類），並適量加入菇類及藻類食材，藉助當中的多醣體增強免疫系統，達到防癌及抗癌效果。

保持規律作息 「八二法則」保持身心彈性

在日常調養方面，蔡松彥將自身身體質量指數（BMI）維持在約22的標準水平。他習慣清晨4時30分至5時起床，先做1至2小時運動，隨後進行靜心冥想，至早上8至9時才進食第一餐。

面對癌症患者的焦慮，蔡松彥建議大眾在日常生活中不必追求極致完美，可遵循「80%維持健康生活、20%保留彈性」的原則。平日恪守原則，偶爾亦可享用雪糕或可樂，避免過度壓抑生活樂趣。他強調，走出癌症陰霾的關鍵在於坦然接受現實、積極配合治療，維持規律的三餐作息與充足睡眠，以平靜心境順應身體規律，自然無須陷入過度恐慌與絕望。