17歲少年因好奇將85粒磁珠塞尿道後劇痛兼血尿　緊急送院做手術

「異物已全部取出，患者生命體徵平穩。」近日，武漢大學泰康臨床學院／泰康同濟（武漢）醫院泌尿外科團隊，為一名17歲少年實施急診微創手術，成功從患者尿道、膀胱內取出共計85顆磁性金屬珠子，解除了尿路梗阻，避免了患者更嚴重的臟器損傷。



據該少年及家長訴稱，患者當天出於好奇自行將磁性金屬珠子塞入尿道，隨後珠子滑入膀胱無法取出。不久後，患者出現尿道劇痛、排尿困難、肉眼血尿等症狀，下腹部脹痛難忍，家屬緊急撥打120將其送醫。

患者當天出於好奇自行將磁性金屬珠子塞入尿道，隨後珠子滑入膀胱無法取出。（深圳報業）

急診醫學科醫生查體發現，患者生殖器後方尿道內可觸及串珠狀硬物。CT檢查顯示，患者尿道及膀胱區呈現串珠樣高密度影，膀胱內少許積氣，診斷為「膀胱內異物、尿道內異物、泌尿道感染、排尿困難」，隨即收治入院。

泌尿外科醫生表示，磁性珠子一旦進入後尿道及膀胱，由於磁力相互吸引，極易抱團卡壓。尿道黏膜極為脆弱，異物摩擦不僅會引起劇烈疼痛、出血和感染，若延誤治療，極易導致尿道狹窄、膀胱穿孔甚至形成結石，嚴重損害患者未來的泌尿及生殖功能。

磁性珠子一旦進入後尿道及膀胱，由於磁力相互吸引，極易抱團卡壓，極易導致尿道狹窄、膀胱穿孔甚至形成結石。（深圳報業）

鑑於異物數量多、磁力強且已引發感染和排尿困難，常規手段無法取出。泌尿外科迅速啟動急診預案，主任醫生主持了術前討論，制定了嚴密的手術方案。在取得家屬知情同意後，當晚7點左右，手術團隊在全麻下為其實施了微創手術。憑藉豐富的經驗，醫生利用微創器械精細操作，逐一將珠子分離並完整取出，最終清點出珠子共計85顆！手術過程順利，手術後，患者安全返回病房，予以抗感染等對症支持治療。

醫生利用微創器械精細操作，逐一將珠子分離並完整取出，最終清點出珠子共計85顆。（深圳報業）

醫生提醒廣大市民及家長，要加強青少年性生理和心理健康教育，青春期少年對身體充滿好奇，尿道異物在臨床上並不罕見，但這是一種極其危險的行為。一旦發生異物塞入體內的情況，千萬不要因為害羞而隱瞞，更切忌自行盲目摳挖，務必第一時間前往正規醫院就診。

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