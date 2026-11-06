加州貨車運送英偉達8900萬元硬件遇劫失蹤　警：老練竊賊所為

美媒11月5日報道，一輛貨車8月在美國加州運送價值高達1140萬美元（約8,900萬港元）的英偉達（Nvidia，又譯輝達）硬件時，遇劫「連車帶貨」失蹤。當地警方認為，這宗案件似乎是老練的竊賊所為。



美國地方媒體《東灣時報》（East Bay Times）5日報道，印有食品運輸公司標誌的涉事貨車8月29日從加州奧克蘭（Oakland）出發，原定前往德州沃思堡（Fort Worth），車上載有6個裝滿英偉達電腦晶片和其他硬件設備的貨盤（pallets）。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

然而，貨車及其司機在南下途中突然失聯。警方指事件直到9月初才被通報，警方試圖追蹤這輛車，但追蹤到南加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）後便失去線索。

警方表示，貨車消失前曾多次停靠且每次長達數小時，顯示竊賊早有預謀且熟練，而且遲來的通報也使賊人們有數日時間帶着貨物逍遙法外。

根據《紐約郵報》，隨着人工智能（AI）技術需求推升相關設備的價格，英偉達貨物頻頻成為竊賊的目標。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

加州有盜賊今年9月曾從當地一處倉庫，偷走貼有英偉達及自動駕駛貨車初創公司PlusAI聯名標誌的車輛，以為其中載有晶片等價值不菲的貨物，但車內實際上只裝有重達4萬磅的沙子。