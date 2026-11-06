梅根父親涉擁大量兒童性虐待照片被菲律賓查　哥哥也被指可能涉案

菲律賓官員表示，英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）父親馬克爾（Thomas Markle Sr.）涉嫌藏有大量兒童性虐待照片一案，跡象顯示，梅根同父異母的哥哥托馬斯（Thomas Markle Jr.）亦涉嫌犯罪，已被列為「關鍵涉案人士」（person of interest）。



據《衛報》報道，菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）在馬尼拉舉行的新聞發布會上表示：「有跡象顯示，托馬斯也參與了這宗犯罪。」

2019年5月15日，美國賓夕凡尼亞州，圖為英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）同父異母的哥哥托馬斯（Thomas Markle Jr.）。（Getty）

雷穆拉又指，現年60歲的小馬克爾曾向當地警方和美國聯邦調查局舉報在其父親的物品中發現的照片，目前尚未被列為正式嫌疑人。據信，他涉案與他向警方提供的資料並無直接關聯。

雷穆拉表示，警方共發現了7000多張照片和一段影片，照片中的人物均為亞裔、拉丁裔和歐裔未成年男女，其中一些人年僅10歲或11歲。

他將這些圖片描述為「我見過的最令人髮指的，被縱容的性行為行徑」。

據報道，現年82歲的馬克爾與梅根關係疏遠，目前已被送往美國一間老人癡呆症患者療養院居住。

雷穆拉表示：「我們正調查他的兒子是否涉案，有跡象表明他的兒子也參與了犯罪，但目前只是作為關鍵涉案人士。」

他補充說：「未來幾天內就會有結果。」

報道指，馬克爾於今年5月從菲律賓返回美國，他承認在菲律賓嫖娼，但他強烈否認持有兒童虐待圖片，並暗示自己是被「陷害」的。他的兒子托馬斯目前仍在菲律賓宿霧市居住。

雷穆拉早前曾將馬克爾描述為「一名可能犯下最惡劣性犯罪的罪犯」。

報導提到，托馬斯向菲律賓警方舉報了他的父親，聲稱在他父親位於菲律賓的家中發現了四個儲物箱，裡面裝有「數百張，甚至數千張」兒童性虐待照片。

在針對她父親的指控首次曝光時，梅根發聲明表示，她對這些指控感到「非常痛苦」。她說，早在2018年，她就得知針對她父親的可怕指控，為了保護她的孩子，七歲的阿奇王子（Prince Archie）和五歲的莉莉貝特公主（Princess Lilibet），她沒有讓兩名孩子與其父親有任何接觸。