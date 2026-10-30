以色列大選｜內塔尼亞胡靠「恐懼動員」翻盤　利庫德保住第一大黨

10月27日深夜，耶路撒冷的利庫德集團競選總部內，帶有米茲拉希風格的以色列經典歌曲激情澎湃，支持者高呼口號，為總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）助威。



對「戰爭販子」內塔尼亞胡來說，這一夜本該是他從政壇謝幕的開始。可他居然沒崩。出口民調顯示，他領導的利庫德集團預計拿下25席，仍是議會第一大黨，比選前「掉到19席」的預測多出6席。

2026年10月28日，以色列總理兼利庫德集團（Likud）領導人內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的利庫德集團競選總部發表聲明。（Reuters）

選前最後一周，艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）的正直黨被預測為第一大黨，內塔尼亞胡被寫成「政治訃告主角」。可真正開票出來，人們猛然發現，薑還是老的辣。

這一切是如何發生的？八個字蓋棺：背水一戰，恐懼動員。

「大難不死」的選前夜

回到投票日前兩周。彼時的內塔尼亞胡，處境比任何一次選舉都兇險，可謂「家徒四壁」。

這四壁黝黑，摸之皆無門。

打不動。選前最後幾天，據以色列媒體報道，內塔尼亞胡要求軍方對伊朗方向發動一場「未指明」的軍事行動，被以軍總參謀長扎米爾頂了回去。扎米爾要求總理提供簽字文件，並在內部警告：伊朗可能誤判並先發制人，選舉會被打亂。CNN隨後披露，內塔尼亞胡曾試圖說服特朗普聯合打擊伊朗，特朗普拒絕，原因之一正是扎米爾直接向美軍參謀長聯席會議主席凱恩發出了「選舉可能延期」的警告。

美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

戰爭牌在投票前，被自家軍隊鎖死。

談不攏。選前美方向以色列朝野兜售過一種「大聯合政府」的方案：利庫德與正直黨聯手，把極右翼甩出內閣名單。但艾森科特劃出的底線是：不與內塔尼亞胡共事，哪怕與之輪流擔任總理也不幹。這意味着，任何大聯合方案都必須以「利庫德更換領袖、內塔尼亞胡先行出局」為前提。

內塔尼亞胡想逼出一個「全國團結政府」讓自己續命，對方根本不接茬。

失良機。一度，內塔尼亞胡通過美國牽線，向沙特提出以色列願協助打擊胡塞武裝，換沙特在關係正常化上鬆口。沙特拒絕了，原因之一是擔心穆斯林民眾反彈。沙特轉而與土耳其、巴基斯坦代表一道，去找伊朗調解，甚至被曝考慮向胡塞間接支付一筆以10億美元計的款項來換取停火。

沙特寧可花錢請伊朗出面綏靖，也不讓以色列趁機摻和也門戰事。以色列在地區安全牌桌上的「被需要感」正在流失。

2026年10月26日，伊朗總統會見了巴基斯坦國防軍總司令穆尼爾、沙特阿拉伯國防大臣哈立德和土耳其情報局局長卡林。（Reuters）

毀前程。內塔尼亞胡所涉腐敗案的三項指控（受賄、欺詐、背信）仍在審理，國際刑事法院2024年簽發的逮捕令仍然掛着。若敗選下野，他失去的不僅是權力，還有那層把法庭擋在身後的殼。

一旦下野，利庫德集團會與之切割，極右盟友也會另找新代理人，內塔尼亞胡大概率直面牢獄之災。

四壁皆無門，還有沒有逃生天窗？

10月18日，特朗普終於在社交媒體上公開為其背書，稱他是「偉大的戰士總理」，內塔尼亞胡隨即轉發致謝。但路透社和以色列本地民調都顯示，這個背書沒能撬動中間選民。當時的民調基本指向同一個結論：反內塔陣營52到53席，內塔陣營50席，正直黨單黨領先利庫德3到5席。艾森科特在「誰更適合當總理」上，以44%對38%壓過內塔尼亞胡。

那段時間，內塔尼亞胡在閉門會議上反覆強調一件事：

如果我們不是以色列第一大黨，那將是一場巨大的災難，因為總統可能會讓艾森科特去組閣。

這句話當時聽來像絕望的哀鳴。選後回頭看，它其實是一套策略：把利庫德的單黨排名，焊成右翼的「最後防線」。

戰爭沒結束，忘了「問責」吧

內塔尼亞胡這次最聰明的地方，是沒有去辯解2023年10月7日哈馬斯越境殺戮事件——那是三年多來以色列對外連綿戰事的起點。

他知道自己辯不贏。以色列第12頻道的民調顯示，65%的受訪者認為他對10月7日的安全失敗負有主要責任。受害者家屬也公開寫信，痛斥他「利用我們死去的親人，為自己謀求連任」。

所以他換了一條路：不談失敗，只談之後對哈馬斯、真主黨、伊朗等取得的軍事成果。

這個敘事在最後兩周奏效了。伊朗議題持續高熱，75%的以色列選民支持對伊朗強硬。當伊朗議題、真主黨殘部、也門胡塞武裝仍是國際新聞頭條常客，內塔尼亞胡乾脆把「戰時總理+美方熟悉夥伴」的人設拉滿。

2026年10月27日，以色列耶路撒冷，一名猶太男子在全國大選期間於投票所投票。（Reuters）

艾森科特當然也打安全牌——他是前總參謀長，兒子加爾和兩名侄子死在加沙。但他的命題是「這場戰爭沒有戰略終局」。他10月初的發言很鋒利：

從來沒有哪屆以色列政府被賦予如此大的操作空間和合法性，卻遭遇如此徹底的戰略失敗。

這句話很能鼓動中間選民，卻觸發了鐵桿右翼的反彈——因為他們聽到的不是「結束戰爭」，而是「承認失敗」。內塔尼亞胡要的正是這種錯位感。

利庫德集團比民調多出來的那4到6席，不是從艾森科特那裏搶回來的，而是從自己陣營的小黨那裏「吸」回來的。

選前最讓內塔尼亞胡團隊害怕的，不是輸給反對派，而是右翼票被極右小黨切碎：宗教猶太復國主義黨、「以色列我們的家園」黨、各類處在門檻邊緣的新黨，任何一家掉到3.25%的議會門檻以下，得票就作廢，整個右翼板塊也會隨之縮水。

內塔尼亞胡的主要對手是前軍隊總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）。(Reuters)

艾森科特其實也看穿了這一點。他的策略本來是「兩頭夾」：一頭吸中間搖擺票，一頭逼右翼陣營的小黨窒息。但最後一刻，這一策略反噬了反對派。

原因是，「阿拉伯選民海嘯」觸發了右翼的絕地動員，後者把票集中投給了利庫德集團。

投票日當天，以色列的阿拉伯社區投票率空前高漲，內塔尼亞胡和右翼陣營立刻將此轉化為最有力的催票敘事：「阿拉伯選民正大批擁向投票站，他們試圖竊取選舉」，並以此緊急呼籲右翼支持者出門投票。

選前最後一周，內塔尼亞胡跑遍特拉維夫的哈提克瓦市場、耶路撒冷的馬哈內耶胡達市場，用最原始的街頭政治提醒右翼選民：

票不投出來，就是給別人送總理。

利庫德的組織機器，比反對派想象中更能打。原本因厭倦內塔尼亞胡「超19年漫長執政」而打算待在家裏的右翼選民，在「阿拉伯政黨可能成為造王者」的恐懼驅動下，被重新激活，並將原本可能分散給右翼小黨的選票，集中投給了利庫德。

可以說，是反對派的基本盤擴增，反向催出了右翼基本盤的「防禦性投票」。

艾森科特自我「畫地為牢」

以色列這次議會大選的投票率，創下1988年以來同期最高——晚間8點就已達到74.3%，遠超2022年同期的66.3%。

阿拉伯政黨確實表現搶眼，「聯合名單」加「拉阿姆」合計衝到17席，創歷史新高。海外回國的自由派、世俗派選民也確實擁進投票站，《衛報》記者搭乘的航班上坐滿了專程回來投票的人。

但艾森科特自己把阿拉伯政黨的價值給「鎖死」了。

他反覆公開表態：不會讓阿拉伯政黨進入執政聯盟，哪怕只是外部支持也要設苛刻條件。「聯合名單」領導人賈巴林說得很克制：

我們不會給任何人空白支票，誰想要支持，就來談我們族群的要求。

可艾森科特連談的姿態都不願給——他要的是「猶太復國主義政府」，並堅持哈馬斯必須被定義為恐怖組織並遭徹底消滅，這條紅線阿拉伯政黨跨不過。

於是，阿拉伯政黨的17席變成了「存在但不能用」的幽靈席位。

再者，戎馬一生的艾森科特過於耿直，不夠油滑，不善於說場面話「搞團結」。他的正直黨預計拿到23席，是反對派第一大黨，但他面對的是4個互相看不順眼的反對派。

貝內特和拉皮德的「團結黨」14席，利伯曼的「以色列我們的家園」7席，戈蘭的「民主黨」 9席。這三家，沒人願意自動認艾森科特當總理。

選前最後一場集會上，艾森科特對支持者說：

內塔尼亞胡想要平局，因為只有平局他才能說自己必須留任……以色列需要改變，看着我的眼睛，你可以信任我。

話是說給選民的，也是說給前總理貝內特聽的。但貝內特不接招。民主黨主席戈蘭更直白，說艾森科特「爭做第一大黨」是「危險的謊言」，因為「倒內塔尼亞胡政府」需要的是反對派總席位最大化，而不是單黨席位最大化。

這個內耗不是選後才有的，選前就埋好了。

更麻煩的是政策裂縫：利伯曼和貝內特絕不接受阿拉伯政黨加入執政聯盟；艾森科特自己主張「全民服役」，要求極端正統派猶太教徒（哈雷迪）也必須服役——這直接得罪哈雷迪宗教政黨，也間接得罪部分傳統右翼。

所以，大致能拿53席的反內塔尼亞胡陣營，表面看離過半數所需的61席只差8席，實際可調動的硬票只有36席左右（剔除阿拉伯黨17席）。剩下的缺口要靠小黨拼接、靠總理人選妥協、靠哈雷迪改革方案打折。

必須承認，艾森科特沒有輸。他帶着一個成立剛滿一年的政黨，從早期民調7到9席的預期，打到23席，反超一個執政19年的老牌機器。他的個人故事——前總參謀長、陣亡的兒子、兩個死在加沙的侄子——是以色列政治裏罕見的「帶血的信用」。

前以軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）（Reuters）

政治學者阿莫茨．阿薩-埃爾評價他：「摩洛哥移民後代、戈蘭尼旅出身、從基層做到總參謀長——其個人故事，對利庫德傳統選民有天然的親和力。」加上喪子之痛，他不是「左翼和平派」，而是「右翼裏最懂代價的人」。

這讓內塔尼亞胡沒法用「左傾賣國」的老標籤打他。但也正因為艾森科特太不肯交易，他在組閣桌上反而吃虧——貝內特要位子，利伯曼要價碼，戈蘭要路線，他誰都不願讓。

《基督教科學箴言報》引述哈雷茨軍事記者阿莫斯．哈雷爾的話說：

艾森科特身上有一層悲傷的雲，但他不是被打碎的人，他更堅定了。

他把這場選戰看成「對陣亡兒子和10月7日那一代士兵的債務」。

這份重量讓他贏得了敘事，卻還沒能換成總理府的鑰匙。

內塔尼亞胡的「平局政治學」

現在看，內塔尼亞胡選前那句關於「選舉災難」的話，其實是給自己留了後路。

利庫德集團這次所獲的25席，改變不了席位算術，但它改變了組閣的程序順序。總統赫爾佐格按慣例，將首先授權最大黨領袖嘗試組閣，內塔尼亞胡因此拿到了第一根接力棒。他手裏能確認的牌大約50席：利庫德25席，「沙斯」與「聯合托拉猶太教」合計13席，猶太力量黨6席，宗教猶太復國主義黨6席。差11席，靠自己湊不滿。

內塔尼亞胡不需要湊滿。他需要的是讓艾森科特也湊不滿。極右翼本-格維爾那6席，不會投向一個明確拒絕極右入盟的正直黨，它們在議會里構成一道「反對派拿不走、內塔尼亞胡不夠用」的緩衝。只要這道緩衝在，反內塔尼亞胡陣營的53席就永遠差最後一口氣。

2026年10月27日，以色列耶路撒冷市中心，人們走過印有內塔尼亞胡和特朗普的競選海報。（Reuters）

官方最終計票結果要到11月4日才落定。之後總統還要與各黨磋商，受命者有最長42天的組閣窗口。組閣期內，如果雙方都湊不滿票，內塔尼亞胡就保持第一大黨領袖兼看守總理的身份，軍權、外交權、司法拖延權，全部留在手中。對身背腐敗案和ICC逮捕令的總理來說，時間本身就是最重要的政治資源。

再後來呢？假設雙方都組閣失敗，那麼選民將再次走進投票站——這個國家在2019年至2022年間，已經演過5次同樣的劇本。

但對於「戰爭販子」來說，逆天改命還有一條路，一條內塔尼亞胡在選前就已經伸手去夠、只是被扎米爾和特朗普暫時按下的路。

新華社選前援引美國媒體的報道說得很直白：美以軍方已制定具體計劃，準備在11月美國中期選舉結束後再次打擊伊朗，尚不確定特朗普是否會批准。特朗普本人則在競選集會上放風，可能對伊朗再來一次「小規模」軍事行動。

2026年10月29日，美國科羅拉多州格里利，選舉工作人員正在處理郵寄選票。（Reuters）

選前不動手，是因為總參謀長扎米爾警告選舉會延期，特朗普擔心油價拖累中期選舉。選後這兩個約束同時鬆動：美國中期選舉11月3日舉行，以色列組閣窗口在11月中下旬進入最脆弱的階段。

如果內塔尼亞胡在組閣桌上湊不出61席，一場「美以伊戰爭2.0」可以把看守總理的身份變成戰時總理的身份，把組閣失敗變成「選舉重置」，把法庭的時鐘再一次撥慢。

77歲的內塔尼亞胡，守住了不該守住的底盤；66歲的艾森科特，錯失了本不該錯失的領先。以色列於是再一次停在那個它最熟悉、也最危險的位置：內塔尼亞胡認為戰爭是他的朋友，想通過製造衝突來遏制反對派。

四壁無門的時候，天窗不會自己打開。內塔尼亞胡會自己去敲，並且把時鐘撥回戰爭。

【本文轉載自微信公眾號「南風窗」。】

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