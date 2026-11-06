美中期選舉民主黨大勝　建數據中心勢變難　AI巨頭擬轉往海外興建

美國中期選舉幾乎已塵埃落定，共和黨失落參眾兩院的控制權。除了關稅和伊朗戰爭導致生活成本高漲之外，AI發展帶動的數據中心熱潮同樣為選民詬病。Meta主席麥考密克（Dina Powell McCormick ）表示，中期選舉後要建設數據中心「將會更加困難」，她指集團正考慮前往海外起數據中心。此外，谷歌（Google）宣布，將在2027至2028年間，在馬來西亞投資150億美元（約1176億港元），用於興建數據中心園區、潔淨能源、加強水資源安全和提升工人技能。



據《華爾街日報》報道，麥考密克11月4日（周三）在一場科技大會上講話時表示，民主黨取得大勝是「許多不同因素」交疊的結果，而反對數據中心的言論在許多競選廣告和票站調查中佔據主要位置。

2026年7月23日，圖為美國科技公司Meta主席麥考密克（Dina Powell McCormick ）。（Getty）

麥考密克指出，她預計未來對新數據中心項目的審查力度將會「大大加強」。她坦承：我的意思是，如今在美國啟動新的數據中心建設項目將面臨巨大挑戰。」

此外，麥考密克認為，像Meta這樣的公司在擴展現有數據中心項目時會更容易一些，「因為你們已經積累了數年的成功經驗，社區也從中受益。他們感受到的不是成本，而是實實在在的收益。」

麥考密克提到，她80%的時間都花在確保算力上。她也說，Meta也在留意其他國家，希望能在更友善的環境下興建數據中心。

2025年6月12日，圖為美國科技公司Meta的標誌。（Reuters）

她表示：「我還可以告訴你，現在所有AI雲端巨頭（hyperscaler）都在思考我們是否需要在美國以外的地方建造數據中心？因為這些都是巨額投資，所以對這些投資進行風險對沖是明智之舉。」

據彭博社4日報道，谷歌計劃在未來2年，投資150億美元（約1176億港元），擴充在馬來西亞的數據中心和雲端業務。

與其他科企一樣，谷歌在馬來西亞擴張業務。馬來西亞成本相對較低，基礎設施可靠，且毗鄰新加坡等商業中心，因此極具吸引力。

2026年11月6日，圖為美國科技公司Meta與谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

馬來西亞已成為東南亞主要的數據中心樞紐，吸引了從甲骨文（Oracle）、亞馬遜（Amazon）到阿里巴巴集團和字節跳動等眾多企業。隨着資料密集型AI服務用戶數量的增長，這些公司都需要更多的儲存和數據處理能力。