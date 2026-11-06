歐洲多個航班再收炸彈威脅　愛爾蘭RTE電視台同收威脅疏散員工

歐洲多國客機近日接連收到爆炸威脅，法國總理辦公室11月6日通報，有4架飛越法國領空的客機收到炸彈威脅，威茲航空公司（Wizz Air）一架從布拉格飛往羅馬的航班受炸彈恐慌影響，當日改道降落在威尼斯。愛爾蘭廣播電視（RTE）同日也收到炸彈威脅電郵，疏散在辦公室的員工。



據路透社報道，機場當局消息人士證實該備降安排。

這是歐洲航班一周內遇到的第3次類似事件。

2025年2月11日，圖為威茲航空公司（Wizz Air）一架客機（路透社）

法國總理辦公室表示，涉事航班均已安全落地，應對小組隨即登機開展安全檢查，目前正在調查影響整個歐洲的威脅的來源。

有專家表示，這些威脅具備協同「混合攻擊」的特徵，但不排除有個體跟風效仿、或出於個人不滿散佈恐嚇訊息。

愛爾蘭廣播電視（RTE）6日表示也收到炸彈威脅電郵，疏散在辦公室的員工，並指威脅者聲稱其就是導致歐洲各地航班受干擾的幕後組織。

英國天空（Sky）電視台之後也表示收到安全威脅，但未有具體說明。