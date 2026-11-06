新西蘭領航鯨大規模擱淺 43頭經救援無效全數罹難
撰文：林嘉敏
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新西蘭保育局（DoC）11月6日通報，在北島東南端Ngawi海岸發生大規模領航鯨（pilot whales）擱淺事故，共43頭領航鯨死亡，救援行動未能挽回任何一頭鯨魚生命。
英國《衛報》報道，保育局在5日早上8時左右接獲鯨魚擱淺報告，保育人員、毛利部族（Māori）、專門救援擱淺鯨魚的組織「喬納計劃」（Project Jonah）及志願者等即到場施救。
喬納計劃其後表示，事發海岸偏僻、浪大且礁石尖銳，救援條件惡劣，部分鯨魚被發現時已身亡，存活個體也陸續離世，令人痛心。
在毛利部族文化中，鯨魚被視為是祖先與海神Tangaroa的恩賜。目前，環保局與毛利部族正處理鯨魚屍體。
報道指，鯨魚擱淺現象在紐西蘭並不罕見，自1840年已有逾5000宗鯨豚擱淺記錄。保育局代理營運經理Ariana Hawira稱，目前未有跡象顯示當地擱淺事件正變得更頻發或嚴重。
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