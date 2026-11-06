梅根父親涉藏兒童性虐材料　在佛羅里達州遭聯邦探員逮捕

美媒引述知情人士報道，英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）的父親馬克爾（Thomas Markle Sr.）於11月6日（周五）上午在美國佛羅里達州被聯邦探員逮捕，罪名與藏有兒童性虐待材料有關。



報道指，梅根近日表示，她對在父親住處發現大量兒童性虐待圖片的指控感到「非常痛苦」。她還透露，2018年曾有一封信寄給倫敦警方，信中包含有關她父親的「令人不安的指控」。

菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）此前透露，警方共發現了7000多張照片和一段影片，照片中的人物均為亞裔、拉丁裔和歐裔未成年男女，其中一些人年僅10歲或11歲。他將這些圖片描述為「我見過的最令人髮指的，被縱容的性行為行徑」。

2026年10月24日，英國《太陽報》頭版報道針對梅根（Meghan Markle）父親馬克爾（Thomas Markle）的指控。《太陽報》聲稱，馬克爾被指控持有兒童不雅照片。（Getty）

馬克爾於今年5月從菲律賓返回美國，他承認在菲律賓嫖娼，但他強烈否認持有兒童虐待圖片，並暗示自己是被「陷害」的。他的兒子托馬斯目前仍在菲律賓宿霧市居住。

現年82歲的馬克爾與梅根關係疏遠，目前已被送往美國一間老人癡呆症患者療養院居住。雷穆拉表示：「我們正調查他的兒子是否涉案，有跡象表明他的兒子也參與了犯罪，但目前只是作為關鍵涉案人士。」