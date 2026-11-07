中期選舉失利後美司法部爆出走潮　再有兩名高官辭職

美國司法部11月6日（周五）再有兩名高級官員辭職，分別為負責司法部國家安全司的助理司法部長艾森伯格（John Eisenberg）以及曾擔任邁阿密聯邦檢察官、負責調查特朗普（Donald Trump）過去刑事案件的奎尼奧內斯（Jason Reding Quiñones）。



美國政治新聞網站《政治報》（POLITICO）報道，艾森伯格負責監督恐怖主義、洩密調查和間諜案件的起訴工作，他的部門也參與了對前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的起訴。

身為佛羅里達州南區聯邦檢察官的艾森伯格，則是特朗普試圖利用司法部報復政治對手的核心人物。他的辦公室負責調查特朗普在2021年卸任後處理機密文件的行為，以及其競選團隊在2016年大選期間與俄羅斯的接觸等問題。但迄今為止，這些努力尚未有任何成果。

2026年7月20日，美國紐約布魯克林，佛羅里達州檢察官奎尼奧內斯（Jason Reding Quiñones）發表講話。（Reuters）

在這兩名司法部官員辭職前一天，曾領導司法部民權司改革、特朗普（Donald Trump）盟友的迪隆（Harmeet Dhillon）辭去職務，成為民主黨贏得國會控制權後，首位離職的司法部高級官員。