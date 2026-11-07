美俄烏三方會談料下週舉行　特朗普：俄烏雙方皆有意解決衝突

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已證實，美俄烏三國將就俄烏戰爭問題舉行下一輪三方會談，預計將於11月10日至11日在阿聯酋首都阿布扎比舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）6日表示，俄烏雙方都表達了解決衝突的意願。



路透社及俄媒塔斯社（TASS）6日報道，特朗普當日告訴記者，美方與俄羅斯、烏克蘭合作良好，在俄烏戰爭問題取得巨大進展。他表示：「我認為，（這次是）俄羅斯和烏克蘭第一次都希望達成和解。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）此前在社交媒體X發文，強調烏方已準備好技術層面討論，但不會討論軍隊規模上限或強制戰後中立的問題，又指領土問題屬底線，只能在領導人層面討論。

2026年6月5日，俄羅斯聖彼得堡，圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）。2026年4月16日，荷蘭米德爾堡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）出席新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）則表示，安全保障、黑海局勢降級及能源停火等將是烏方在會談中優先討論的議題。

據塔斯社，俄羅斯曾表示願意就俄烏戰爭進行談判，但普京曾明言俄方需要的不是停火，而是持久和平的條件。

2026年11月6日，美國佛羅里達州棕櫚灘，美國總統特朗普在向記者發表講話。（Reuters）

美媒報道，特朗普過去多次承諾達成協議結束俄烏戰爭。他5日會晤特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）後，承諾將與烏克蘭達成一項新的安全協議，而該協議可能涉及整個歐洲，但他未進一步提出細節。