情人節｜FBI示警：AI助長網絡「愛情騙局」　警惕幾大危險訊號

美媒《國會山報》（The Hill）報道，2月14日情人節前夕，隨著線上約會需求激增，美國聯邦調查局（FBI）全國辦事處緊急發布愛情騙局警告，稱相關案件持續攀升，AI技術更助長騙局可信度。



FBI官員指出，騙子常在約會網站或社交媒體創建虛假身份，以「戀愛」為名誘導受害者洩露金錢或敏感資訊。波士頓分局負責人泰德（Ted E. Docks）直言：「騙子偽裝尋愛，實為盜取銀行帳戶。」他呼籲公眾保持警惕，以懷疑態度應對網絡交友。

報道指，「殺豬盤」投資騙局尤為猖獗：騙子通過偽造照片、視頻及語音，誘導受害者投資虛假加密貨幣、貴金屬或外匯平台。據美國商品期貨交易委員會估算，此類詐騙每年致美國人損失約100億美元（約782億港元）。

2026年1月2日，美國聯邦調查局（FBI）近日表示，2025年，詐騙分子利用比特幣提款機（ATM）進行詐騙，騙取美國人超過3.33億美元（約26億港元），隨着加密貨幣的熱潮持續，這一數字較往年顯著上升。圖為美國比特幣提款機供應商Athena Bitcoin的廣告。（X@AthenaBitcoin）

波士頓辦事處稱，2025年有700多名來自麻薩諸塞州（Massachusetts，又稱麻省）、緬因州（Maine）、新罕布什爾州（New Hampshire）和羅德島州（Rhode Island）的人成為愛情騙局的受害者，損失約2000萬美元（約1.5億港元）。

其中一位新罕布什爾州的男子，與一位素不相識的女子進行幾個月網絡交往後，被對方說服投資一家虛假的加密貨幣網站，結果損失了150萬美元（約1200萬港元）。

FBI提醒，警惕「在正規社交平台以外應用程式進行溝通」「以個人危機為由索要現金」「迅速表白並談論出國旅行、工作以阻止見面」等危險訊號，切勿向網友匯款或洩露銀行資訊、個人身份證件號碼等，受害者應立即向警務部門反映。