瑞士現AI網騙新套路：偽造溫情故事　中國製廉價品充精品賣

瑞士近日出現新型網絡詐騙，犯罪分子利用人工智能（AI） 編造感人的本地「精品店」溫情品牌故事，把中國製的廉價商品當成手工精品賣，或是直接盜取消費者個人資料。



據瑞士媒體《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）1月12日報道，琉森（Luzern，又譯盧塞恩）警方已對名為「布倫納琉森（Brunner Luzern）」的假網店展開調查。該網店將自己包裝為一家因店主想多陪伴孫女而結業的手工珠寶店，並搭配AI生成的「祖孫」溫馨照片及虛構的店舖外觀。

這些網店商品標價遠高於實際價值，例如標價30瑞士法郎（約293港元）的項鏈，在中國電商平台Temu上僅售約1.5瑞士法郎（約14港元）。多個類似假店如「阿里爾日內瓦（Arielle Genève）」均使用相同手法。

瑞士警方調查的涉嫌使用虛假AI生成的商業網站Arielle Genève。（頁面截圖）

瑞士網絡犯罪調查部門指出，此類詐騙屬「欺詐性網店」的新變種，主要目的常是竊取支付與個人資料，或發送劣質商品。調查面臨巨大挑戰，因營運者常匿蹤並在境外活動，許多網站登記在冰島的代理服務地址，以隱藏真實身份。

當局建議消費者購物前務必查證公司資訊、檢視網站版權說明及第三方評價，並對「過於優惠」的報價保持警惕。