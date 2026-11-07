巴拉圭銀行倒閉風波　總統培尼亞遭彈劾後被捕軟禁　副總統接任

巴拉圭銀行知名數位銀行ueno倒閉，導致全國近半數成年民眾無法使用帳戶。眾議院稍早通過對總統培尼亞（Santiago Pena）的彈劾案後，國會參議院11月6日拒絕接受培尼亞的請辭，並且也一致通過彈劾培尼亞，及任命副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接任。培尼亞遭國會彈劾後，被下令在家軟禁，直至檢察部門確定對他提出的控罪。



路透社6日報道，培尼亞過去與涉事的知名數位銀行ueno有商業往來，甚至到去年還是該銀行控股公司的股東。彈劾案指控培尼亞存在利益衝突等不當行為，但他已作出否認，並且稱事件僅屬於監管問題。

檢察官表示，當局仍在確定對培尼亞的指控，或可能包括以權謀私等指控。培尼亞已被傳喚，於當地時間7日上午到檢察官辦公室作證。

2026年11月5日，巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）透過短片宣布辭職。（Social Media/Handout via REUTERS ）

報道指，這場政治危機已蔓延至街頭，示威者湧向首都亞松森（Asunción）的市中心，要求追究ueno銀行倒閉的責任，並加快對存款人的賠償。

全球風險情報分析公司Verisk Maplecroft的分析師馬查多（Mariano Machado）表示，如果培尼亞的離任讓他免受懲罰，或向儲戶支付款項的進程停滯不前，那麼這次危機引發的示威活動或可能加劇。

2026年11月6日，巴拉圭首都亞松森，總統培尼亞（Santiago Pena，不在圖中）遭彈劾下台後，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接任並宣誓就職。（Reuters）

培尼亞倒台前，於本週稍早批准一項旨在加快向受影響存款人支付款項的法案，部份帳戶持有人已於5日開始取回資金。