彭博：英偉達施壓東南亞客戶加入追蹤系統　以遏止AI晶片走私

美媒11月6日引述消息人士稱，英偉達（Nvidia，又譯輝達）正加強監控在東南亞銷售的AI加速器，要求東南亞有意取得或維持「英偉達雲端夥伴」（Nvidia Cloud Partner, NCP）資格的客戶，必須加入一套能監控AI晶片運行數據與位置的系統，以遏止半導體走私的情況。



彭博社6日報道，知情人士透露，該系統名為Fleet Intelligence system，旨在追蹤參與企業所持有AI加速器的位置，以及其他相關指標。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

知情人士稱，對AI雲端運算服務供應商而言，「英偉達雲端夥伴」資格極具吸引力，不僅代表獲得英偉達公開背書，也能優先取得晶片。英偉達希望利用這項資格作為誘因，鼓勵更多廠商採用目前仍屬自願性質的追蹤系統。

報道指，英偉達此舉有望提高先進AI晶片在東南亞流通的透明度。美國禁止中國企業在未獲許可的情況下採購英偉達的先進AI晶片，但華府認為中國企業仍透過主要位於東南亞的走私網路，取得價值數十億美元的相關硬件。

圖為2025年8月27日拍攝的插圖，顯示Nvidia的標誌、電腦晶片和3D列印的機械手。（Reuters）

英偉達過去與部份美國政府官員對於誰應負責解決該問題爭論不休，美方部分人士對公司未能察覺危險訊號感不滿；英偉達則反駁稱，公司遵守現行法律，辨識違法者應該是政府官員的責任。