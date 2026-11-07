特朗普揚言炸伊朗核堡壘　官員：已向當地居民發碘片和生存指南

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近月考慮重啟伊朗戰爭，並放話揚言要將伊朗的核堡壘設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）徹底摧毀。有伊朗當地官員向媒體證實，已為核堡壘附近的居民發放碘片和生存指南，讓民眾可在災難前提前準備。



據英國《太陽報》（The Sun）於11月6日報道，伊朗政權發布了一段影片指南，指導民眾如何在核設施密集的鎬山核堡壘爆炸後生存。該指南指，放射性塵埃隨後可能被強風吹到數百英里之外，同時居住在鎬山附近的人們可能只有10到15分鐘的時間躲避核輻射。

另外伊朗的社交媒體流傳一段影片，並在片內給出了核災難發生時必須遵循的三條關鍵指令「進入室內、待在室內、留意最新消息」。影片警告，對鎬山的襲擊可能會將大量放射性泥土和岩石拋向大氣層。

另外有伊朗衛生部的官員向英國《泰晤士報》（The Times）證實，政府已向居住在鎬山附近的居民發放碘片，以預防輻射中毒。該官員指在每一場戰爭中，政府人員都試圖在核設施兩到三公里的範圍內分發碘片：「特朗普不再值得信任，他可能會真的犯下這種罪行。」

特朗普周二（3日）再次威脅要炸毀這個關鍵的核設施，並在接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，美國已經在早前的戰爭中，摧毀伊朗所有潛在的核設施：「現在我們可能不得不對付鎬山，但這沒甚麼大不了的。」並表示美國可以在一小時內完成這件事：「只要我們想，隨時都可以。」

2026年11月4日，人們在伊朗德黑蘭參加反美集會。（Reuters）

同時據傳伊朗的頂尖核科學家，正待在鎬山地下超過300英尺（約100米）深的設施裏工作。另外以色列官員向《華爾街日報》指，以色列方面認為伊朗已將數千部鈾濃縮離心機，轉移到鎬山深處的隧道內。

有專家表示，該設施的安全等級可能高於美國和以色列曾經攻擊過的任何設施。當被問及鎬山下究竟發生了甚麼時，伊朗此前曾表示：「這與你們無關。」