紐時：美國調查新加坡公司Megaspeed　涉助中資企業獲Nvidia晶片

《紐約時報》10月9日報道，美國商務部正調查一間名為Megaspeed的新加坡企業，是否協助中國企業規避美國對英偉達（Nvidia，又譯輝達）晶片的出口限制。 Megaspeed據報與中國科技公司關係密切，該公司準備在未來一年內購買英偉達價值20億美元（約156億港元）的人工智能技術。



報道引述美國超過六名現任和前任官員，以及其他熟悉上述兩間公司的人士透露，由於討論的是尚未公開的調查，他們要求匿名。

據報道，英偉達行政總裁黃仁勳2024年6月在台北一間酒吧裏，與公司幾位重要的亞洲客戶歡聚一堂。他們起身舉杯，慶祝蓬勃發展的人工智能產業。

當晚坐在黃仁勳身旁的是一位名叫音譯黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）的女子，她是新加坡客機公司Megaspeed的高層，該公司準備在未來一年斥資20億美元（約156億港元）購買英偉達的人工智能技術。

報道指，商務部正針對Megaspeed進行調查，同時令外界質疑英偉達對其人工智能晶片最終流向的追蹤程度，並凸顯了其可能輕易規避美國出口法律的可能性。

Megaspeed同時亦面臨新加坡警方的調查，警方在一份聲明中告訴《紐約時報》，他們正在調查該公司是否違反當地法律。

據報道，作為人工智能晶片的主要供應商，英偉達的年收入在過去四年中飆升近七倍，成為全球市值最高的上市公司。但這間企業的快速崛起引發美國政府憂慮，他們擔心其晶片可能協助中國等對手研發新武器，並在人工智能發展方面超越美國。

這些憂慮導致拜登（Joe Biden）政府和特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府都對向中國出售人工智能晶片實施管制。但一些中國公司利用全球中間商和空殼公司網絡來規避這些限制。在法律的灰色地帶，一些公司在東南亞建立龐大的數據中心。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

報道指，部份中國企業則建立走私網絡，根據專家估計，可能已將數十萬塊被禁晶片運往中國。今年4月，眾議院中國問題特別委員會對英偉達向中國和東南亞出售晶片的情況展開調查。

Megaspeed據報已將這些晶片輸送到位於馬來西亞和印尼的數據中心，這些數據中心似乎正遠程為中國客戶提供服務。這不一定違法，但如果Megaspeed是代表中國公司進行該業務，則可能被認定為違法。兩位熟悉該公司的人士表示，美國官員也在調查Megaspeed 是否將部分晶片轉運至中國，違反美國法律。