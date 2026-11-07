美國懸賞1.6億徵求伊朗核計劃情報　提供線報者或可獲協助移居

美國政府懸賞最高2000萬美元（約1.6億港元），徵集有關伊朗核計劃的情報。美國務院「正義獎勵計劃」（Rewards for Justice）在網上發公告表示：「假如您掌握有關伊朗核計劃、相關資產或關聯人員的情報，請透過Signal或我們基於Tor網絡的舉報渠道提供給我們。您或許有資格獲得獎金，並獲得協助移居的機會。」



據《霍士新聞》報道，美國務院11月6日（周五）表示，正尋求有關「核科學家及工作人員、與核計劃相關的技術和能力，以及相關組織和人員」的資訊。

美國中央司令部轉發國務院對徵集伊朗核計劃情報的貼文：

該部門補充稱：「美國政府始終致力於阻止伊朗發展核武計劃的任何企圖。」

在此聲明發布之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正考慮對伊朗再次發動軍事打擊，同時，華盛頓與德黑蘭仍在就伊朗的核計劃進行談判。

特朗普6日重申，絕不允許伊朗擁有核武器，並提到美國早前針對德黑蘭核設施所採取的軍事行動。

據《德國之聲》（DW）報道，2024年12月，國際原子能機構（IAEA）評估指出，伊朗是世上唯一一個尚未擁有核武，卻已掌握60%濃縮鈾純度的國家，並警告德黑蘭正在「大幅加速」濃縮進程，而要製造核武則需要達到90%的濃縮鈾純度。

然而，由於國際原子能機構現時被禁止對伊朗的核設施進行視察，外界難以評估現時伊朗在濃縮鈾方面取得的進度。