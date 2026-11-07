米勒出任白宮幕僚長　美媒：立場強硬料與民主黨控制國會針鋒相對

美國共和黨在日前舉行的中期選舉慘敗，痛失參眾兩院的控制權。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替懷爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。據美媒報道，米勒已與特朗普共事超過10年，即使2020年特朗普在大選中敗選，依然對他不離不棄。米勒同時是特朗普政府激進移民政策的設計者，其中包括大規模驅逐非法移民出境以及撤銷部份移民的身份。由於米勒的立場強硬，預料他將鼓動特朗普大力行使行政權力，與民主黨控制的國會硬碰。



據《華爾街日報》報道，現時擔任白宮副幕僚長的米勒在加州的一個猶太家庭中長大，即便在高中時期，他已是一名保守派人士。他曾因向保守派媒體人士抱怨其高中管理層所展示的「自由派傾向」而為人所知。

米勒已與特朗普共事超過10年

米勒在為時任共和黨阿拉巴馬州參議員塞申斯（Jeff Sessions）工作後，加入了特朗普2016年的競選團隊。

2016年6月18日，美國阿利桑那州，米勒（Stephen Miller）出席特朗普（Donald Trump，不在圖中）競選集會時發表講話。（網絡圖片）

在競選期間，他因能夠精準傳達特朗普的風格與理念而受到同事們的稱讚；在為特朗普撰寫了接受2016年共和黨提名的演講稿後，他更是聲名鵲起。

特朗普的時任競選團隊經理馬納福特（Paul Manafort）2016年受訪時表示：「史蒂芬（米勒的名字）是競選團隊中最重要的人物之一，他非常清楚特朗普的表達風格。」

特朗普當選總統後，米勒被任命為白宮演講撰稿主任。

2020年敗選後依然堅定支持特朗普

在特朗普競逐連任失敗後，米勒依然堅定不移地支持他。

2021年1月6日，特朗普的支持者在國會山爆發騷亂之後，特朗普的許多盟友都選擇與他分道揚鑣，但米勒卻沒有離棄他。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

米勒參與起草特朗普在1月6日上午發表的演說；在特朗普首個總統任期即將結束時，他也曾向他人表示，特朗普終會回歸。

此後，米勒創辦了一個名為「美國優先法律」（America First Legal）的新組織，旨在挑戰拜登（Joe Biden）政府推行的各項舉措；該組織招募了多位曾為特朗普效力的律師，以及共和黨的州總檢察長。

米勒主導特朗普第二任期的移民政策

長期以來，米勒在策劃特朗普的移民政策中扮演關鍵角色。據《華爾街日報》2019年報道，當時特朗普對以移民立場強硬見稱的米勒表示：「由你來負責」政府的移民政策。

米勒促成了將移民問題列為特朗普競選連任的核心議題。在現任政府中，米勒是激進移民政策的策劃者，這些政策包括大規模驅逐非法移民出境以及撤銷部份移民的合法身分。到目前為止，這項執法行動已使非法入境人數降至數十年來的最低水準。

2026年10月12日，美國華盛頓，圖為白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

然而，美國公眾的情緒其後發生極大轉變。

今年1月，在針對明尼蘇達州的非法移民執法行動中，兩名美國公民先後遭槍擊身亡，隨後引發了持續數週的抗議活動；這很可能是導致共和黨在本周中期選舉中失利的原因之一。

在2024年大選中，部份拉丁裔選民轉向支持特朗普，但在今屆中期選舉，拉美裔人口佔比達80%及以上的縣，民主黨以40個百分點的優勢領先共和黨。因為他們不少人可能都見證了，在社區內沒有合法身份的鄰居遭移民和海關執法局（ICE）探員強行帶走的場面。

米勒立場強硬 料與民主黨控制國會發生衝突

米勒是一位作風強硬的政治操盤手，他一直極力推崇那種「毫無顧忌」的執政風格。這種風格深受特朗普最堅定的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者們的追捧。

米勒將接替懷爾斯出任白宮的幕僚長；懷爾斯過往被視為能對特朗普，這位有時行事衝動的總統，起到一定制衡與緩衝作用的人物。

2026年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室出席一場活動，簽署涉及「出生公民權」的行政命令；白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller，左）站在他身旁。（Reuters）

鑑於民主黨目前控制國會，預計米勒將推動一種將行政權力發揮到極致的策略。中期選舉結束後，特朗普曾釋放出願與民主黨合作的訊號；但米勒長期以來一直主張，面對反對黨（如今已佔上風）可能發起的一系列調查，應採取對抗性的應對策略。