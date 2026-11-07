示威者闖微軟荷蘭數據中心工地　抗議破壞環境近200人被捕｜有片

綜合外媒報道，11月6日，荷蘭有數百名示威者闖入位於阿姆斯特丹的微軟數據中心工地。抗議人士佔領位於斯洛特戴克區的這處工地，響應歐洲範圍內為期兩日反數據中心抗議活動的號召。這些數據中心負責處理與人工智能相關的大量數據。示威者與警方發生衝突，有些人爬上起重機並燃放訊號彈，據報有150至200人被捕。



發起抗議行動的組織Geef Tegengas解釋為何反對興建數據中心：

據報道，抗議團體「Geef Tegengas」（意為「反擊」）的成員蒂默（Nathan Timmer）向當地電視台AT5表示，示威者佔領工地是為了阻止施工。

蒂默指：「我們不希望它建成。沒人需要它，它唯一的用途是人工智能垃圾。人工智能戰爭、數據監控和種族滅絕。我們不希望看到這些。」

親巴勒斯坦的社運人士也加入了在阿姆斯特丹的示威活動。據當地媒體報道，到傍晚時分，警方已將示威者護送離開工地，但仍有一些人選擇留下來。

荷蘭警方表示，他們在抗議期間拘留了150至200名涉嫌非法闖入的人員。

微軟表示，他們已經注意到阿姆斯特丹的示威活動。一位發言人表示：「我們理解民眾對該項目的強烈感受，我們也尊重他們和平表達意見的權利，但是，我們絕不容忍任何非法行為或危及他人安全的行為。」

報道指，數據中心現時在全球範圍內都面臨阻力，因為它們消耗大量的運算能力、電力和水資源。環保人士認為，這些用於雲端運算和AI的設施，其建設熱潮發展速度遠超過公眾諮詢和環境監管的步伐。

主辦單位表示，數十個民間團體和基層團體指出，他們將參加6日及7日在包括愛爾蘭、波蘭、丹麥、芬蘭、西班牙、意大利、荷蘭、法國和英國在內的15個歐洲國家舉行的「停止骯髒數據中心」(Stop Dirty Data Centres）活動。