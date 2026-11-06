德州新州長上任前喊停AI數據中心　給馬斯克下馬威：合作照規矩來

美期中選舉後，科技重鎮德克薩斯州（Texas）政局變天對AI基礎設施迎頭痛擊。剛在大選中擊敗共和黨州長阿博特（Greg Abbott）的民主黨籍新州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa），11月5日接受美媒專訪時表示，在制定出妥善保護居民的法律規範之前，德州必須全面暫停數據中心（Data Center）項目的推進。



喊停數據中心狂潮 保護偏鄉居民

路透社指出，德州過去憑藉充沛的能源供應、廉價的土地以及親商的政策，成為全球數據中心擴建的首選聖地。然而，快速膨脹的算力需求已引發當地反彈。

伊諾霍薩指出：「數據中心大規模湧入偏鄉社區，但目前根本沒有任何法律能保護德州人的權益。社區必須在數據中心的營運規範與准駁上擁有發言權。」儘管特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將數據中心擴建視為國家戰略優先事項，但美國民眾對於龐大用電需求、水資源消耗、生態衝擊的疑慮正日益加劇。

儘管前州長阿博特近期已暫緩新數據中心併入德州電網並啟動審查，但伊諾霍薩在競選期間直接承諾「全面凍結新項目」，這政策態度顯然更加強硬。

馬斯克砸大錢挺共和黨落空 與新政府關係面臨考驗

這場政治變局對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）而言無疑是雙重打擊。馬斯克在本次選舉中大力支持阿博特，光是在助選共和黨參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）身上就砸下1.58億美元（約12.4億港元），如今投資全數落空。

馬斯克在本次選舉中大力支持阿博特（Greg Abbott），光是在助選共和黨參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）身上就砸下1.58億美元，如今投資全數落空。（Reuters）

馬斯克的旗艦企業SpaceX與特斯拉（Tesla）總部均設於德州，且他亦計劃在當地開展新的晶片製造業務。對此，伊諾霍薩強調，德州未來仍可與馬斯克及其企業保持良好的合作關係：

但前提是必須建立在德州新政府的規則與條件之下。

喊停州立公園土地出售案 宣示保育決心

除數據中心外，伊諾霍薩也介入了爭議性極高的土地轉讓案。據《德克薩斯月刊》（Texas Monthly）10月報導，前州長團隊曾討論將博卡奇卡州立公園（Boca Chica State Park）出售給SpaceX。

伊諾霍薩於11月5日的新聞發布會上證實，她已與德州公園暨野生動物委員會會談，明確要求在政權交接期間「不得對該土地採取任何出售行動」。對此，SpaceX尚未做出回應。

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