美媒指民主黨擬推翻特朗普加拿大關稅計劃　加總理卡尼：歡迎

根據民主黨的資深議員透露，民主黨考慮在中期選舉奪得參眾兩院後，推翻美國總統特朗普（Donald Trump）對加拿大徵收關稅的政策，並遊說部份共和黨人倒戈，就關稅政策投下反對票。加拿大總理卡尼（Mark Carney）歡迎這個決定。



據《華爾街日報》（Wall Street Journal）在11月5日引述，美國俄勒岡州民主黨參議員懷登（Ron Wyden）表示，取消對加拿大產品徵收的關稅獲得壓倒性的支持，並補充他已經與同事討論相關立法進程，以便在明年1月重新掌控參議院財政委員會後，推動反對特朗普第二任期間對加拿大徵收的關稅。

即便民主黨重新掌控國會，在大多數情況下，國會需三分之二多數即可推翻總統否決，即眾議院290票、參議院67票。但懷登及其親信認為，加徵加拿大關稅是爭取共和黨人反對特朗普的最佳契機，並有可能獲得足夠的支持以避免總統的否決。

懷登（Rob Wyden）表示，考慮在明年1月重新掌控參議院財政委員會後，推動反對特朗普第二任期間徵收的關稅。（Getty）

特朗普曾經引用1930年《關稅法》第338條，以及1974年《貿易法》第122條等法律依據，來為關稅政策進行辯護。國會內部人士指，國會下一步的行動可能是立法反駁總統用來為關稅辯護的法律依據。

儘管特朗普可能會透過否決權威脅民主黨，但懷登認為，民主黨可以透過迫使共和黨人就「不得人心」的關稅條款進行投票，從而促使共和黨人倒戈，並最終在2028年大選及之後為更大的變革積蓄力量：「國會最終必須剝奪總統單方面任意徵收關稅的權力。」

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

路透社表示，預計將重新擔任眾議院籌款委員會主席的民主黨眾議員尼爾（Richard Neal）週五（6日）表示，他致力於推翻特朗普「不合理的」關稅政策和其背後的「幕後交易」。尼爾並未詳細說明其立法議程，但他表示，確保墨西哥和加拿大繼續留在《美墨加協定》（US-Mexico-Canada Agreement）是他的首要任務。

另外美媒指，加拿大總理卡尼對推動廢除關稅表示歡迎，他表示，自由貿易亦會惠及那些尋求高薪工作和穩定生活的美國工人：「我們將繼續與美國方面合作，達成一項對加拿大有利的協議。」