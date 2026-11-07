白宮幕僚長懷爾斯被炒內幕　英媒：特朗普因選舉慘敗怒斥她

美國共和黨在日前舉行的中期選舉敗選，痛失參眾兩院的控制權。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替懷爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。據英媒報道，特朗普在與其他幕僚的一次會議上曾與懷爾斯發生爭執，並就共和黨在中期選舉中慘敗一事斥責了她。



最新的點票結果顯示，共和黨在參議院僅剩下44席，民主黨擁有54席和過半數的優勢，還有2席尚未完成點票。

2025年12月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）在白宮簽署行政命令時，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）坐在橢圓形辦公室。（Reuters）

據《華爾街日報》報道，懷爾斯與其他幕僚直到上週末還告訴特朗普，共和黨可以守住參議院的控制權，白宮內部有人指責她沒有為選舉結果設下更合理的期望。

據《每日郵報》報道，懷爾斯深得特朗普的信任，後者在做出任何重大決定前都會諮詢前者。

11月5日（周四）下午，在懷爾斯步出橢圓形辦公室，特朗普仍在對她大聲咆哮。

據四位知情人士透露，特朗普在與其他幕僚的會議上與懷爾斯發生爭執，並就共和黨在中期選舉中的慘敗對她進行嚴厲斥責。

5日晚上，懷爾斯便請辭求去。她的繼任人米勒（Stephen Miller）將於9日（下周一）接任。

一位接近特朗普的消息人士稱：「他曾對懷爾斯大發雷霆。」

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

一位白宮消息人士稱，特朗普就選舉失利對她大聲責罵，直到她離開房間。另兩位消息人士的說法則更為嚴厲，說特朗普直接將她趕出了會議。

一位知情人士補充道：「特朗普叫她離開。」

白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）當時也在房內，還有德威特-斯諾（Morgan Dewitt-Snow），她是懷爾斯的親密盟友，負責白宮人事辦公室。

一位消息人士稱，德威特-斯諾出來時明顯受驚。她並沒有回到自己的辦公桌，而是去了西翼的其他地方，和懷爾斯待在一起。

第四位消息人士稱，懷爾斯事先已被告知她即將被解僱。5日晚上，她去見特朗普，並在他正式解僱她之前辭職。

據一位白宮官員透露，特朗普當時並沒有立即接受她的辭呈。

他告訴她，他們之後會再談，但直到6日（周五）早上他仍然沒有回覆。懷爾斯回到橢圓形辦公室，告訴他必須這麼做。

懷爾斯曾要求持續到明年2月的過渡期。兩位消息人士稱，特朗普不想等那麼久，所以她最後一天工作日就落在6日（周五）。

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮東廳與甘迺迪中心董事會成員共進午餐時，坐在白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles，右）身旁發表講話。（Reuters）

這位白宮官員說：「懷爾斯累了，她不想再繼續糾纏下去了。」