特朗普邀請UFC總裁Dana White擔任白宮新聞秘書　美媒：已拒絕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月7日（周六）在社交平台Truth Social發文表示，他已向UFC行政總裁懷特（Dana White）發出邀請，希望他擔任白宮新聞秘書，接替10月離職的扎卡里亞（Katie Zacharia）。但據美媒報道，懷特已拒絕邀請。



美媒CNBC報道，特朗普還在平台上表示，這項邀請也適用於懷特的助理們，「即便其中一些並非美國人」。

特朗普稱，「我們需要這些人來抵禦瘋狂的左翼勢力。懷特將會是一位與眾不同的新聞秘書。懷特，請接受這份工作吧！」

2024年11月16日，美國紐約市，在麥迪遜廣場花園舉行的 UFC 309 比賽期間，候任總統特朗普（右）與達UFC總裁Dana White（左）交談。（Reuters）

今年10月，白宮新聞秘書扎卡里亞在接替其前任萊維特（Karoline Leavitt）擔任該職位僅五天後便離職。

《衛報》（The Guardian）此前報道，扎卡里亞10月13日首場記者會表現緊張、僅答三問，其後又爆出律師資格爭議，周四接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時表現軟弱，令特朗普失去信心，最終把她撤換。

2026年10月13日，美國華盛頓，新任白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）主持上任後的首場新聞發布會。（Reuters）

其五天任期甚至比2017年白宮通訊主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的十天任期更短，創下白宮新聞秘書史上任期最短紀錄。