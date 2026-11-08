特朗普：已邀請UFC行政總裁Dana White擔任白宮新聞秘書
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月7日（周六）在社交平台Truth Social發文表示，他已向UFC行政總裁懷特（Dana White）發出邀請，希望他擔任白宮新聞秘書，接替10月離職的扎卡里亞（Katie Zacharia）。
美媒CNBC報道，特朗普還在平台上表示，這項邀請也適用於懷特的助理們，「即便其中一些並非美國人」。
特朗普稱，「我們需要這些人來抵禦瘋狂的左翼勢力。懷特將會是一位與眾不同的新聞秘書。懷特，請接受這份工作吧！」
今年10月，白宮新聞秘書扎卡里亞在接替其前任萊維特（Karoline Leavitt）擔任該職位僅五天後便離職。
《衛報》（The Guardian）此前報道，扎卡里亞10月13日首場記者會表現緊張、僅答三問，其後又爆出律師資格爭議，周四接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時表現軟弱，令特朗普失去信心，最終把她撤換。
其五天任期甚至比2017年白宮通訊主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的十天任期更短，創下白宮新聞秘書史上任期最短紀錄。
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