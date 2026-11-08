特朗普下令司法部調查民主黨「敲詐勒索」　指責對方濫用彈劾威脅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月7日（周六）下令美國司法部調查民主黨人的「敲詐勒索」行為，指控他們「威脅許多人」要進行彈劾並採取其他懲罰措施。他在社交媒體上發文稱，民主黨人的行為是最高等級的敲詐勒索，而對方應該為此承擔責任。



路透社報道，在11月3日的中期選舉中，民主黨候選人擊敗特朗普領導的共和黨人，從明年1月起掌控國會。民主黨領袖承諾，一旦執政，將透過舉行聽證會和調查特朗普政府的行動，重新確立國會對行政部門的監督權。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉演說後離開。（Reuters）

特朗普在貼文中稱，民主黨人四處威脅包括美國司法部長在內的許多人，要對他們進行彈劾和其他各種懲罰。他稱，「民主黨還威脅我們的捐款者——其中一些是全世界最受尊敬的人。要將他們監禁，並處以其他各種懲罰，僅僅因為他們是共和黨人或共和黨支持者。這簡直是變相的武器化和法律戰。」

特朗普特別點名密歇根州（Michigan）民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin），指她在上個月的演講中建議調查支持特朗普政策的人士，形同在向有意從政的年輕人發出恐嚇與警示。