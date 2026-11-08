Binance創紀錄失竊案後一週換馬　前Airwallex高層空降擔任CFO

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）11月7日宣布，財務總監Kaiser Ng離職另謀發展，由Justin Yek接任，時值平台失竊63億美元（約491.4億港元）創紀錄案發生後逾一周。



據路透社周六（7日）報道，幣安聯席行政總裁何一（Yi He）在聲明中表示，Kaiser Ng在幣安任職逾五年，公司過去半年已落實交接計劃。Justin Yek為資深財務高層，接任前擔任空中雲匯（Airwallex）財務副總裁。

圖為加密貨幣交易平台幣安（Binance）的標誌和加密貨幣。（Reuters）

一週多前，幣安宣布駭客發動了一次複雜的攻擊，竊取了加密貨幣。這次攻擊始於數月前，當時幾名員工的電腦遭到入侵。黑客經藏有惡意軟件的軟件下載及假招聘行動鎖定工程師下手；幣安承諾全數賠償受影響客戶。美國聯邦調查局（FBI）指竊案為朝鮮黑客組織所為，但朝鮮當局否認。

Kaiser Ng自2022年1月起出任幣安財務總監，此前曾於競爭對手加密貨幣交易所Kraken 任職。