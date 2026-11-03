Binance幣安被駭｜CEO認「痛苦教訓」 已購回95%被盜幣種

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）日前遭黑客竊走約63億美元（約491億港元）。幣安共同行政總裁鄧偉政今日（3日）出席香港金融科技周論壇時承認這是一次痛苦的教訓並承擔全部責任。



他強調，用戶資金安全，賠償先由專門設立的儲備金覆蓋，再由公司資源補充。事件發生後公司重建了提現功能並限制了提現速率，目前已逐步恢復至正常運作。



已購回95%被盜幣種

鄧偉政又指，今次事件觸及系統的基建及保安，會努力檢視、調查和跟進情况，並且已經動用公司資金將95%被盜的幣種購回，餘下5%幣種因流動性較低，需要從市場或場外交易購回。

他又指，公司將繼續推動透明度框架，發布事件詳情並堅持儲備金證明等承諾。他強調用戶保護是首要任務，並坦言挽回信任更具挑戰。另由於幣安已經提供的產品不限於虛擬資產一項，還有其他產品，因此期望將來用戶數目繼續增加。

幣安共同行政總裁鄧偉政承認這是一次痛苦的教訓並承擔全部責任。（黃文琪攝）