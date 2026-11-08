奇瑞SUV馬來西亞再次脫輪　被撞後兩輪脫落惹議｜有片

馬來西亞的中國汽車品牌奇瑞（Chery）運動型多功能車（SUV）再次發生輪脫落事件。馬國奇瑞強調，這次兩輪脫落是由於SUV遭追撞。不過，此事仍在社交媒體引起熱議，並衝擊奇瑞的品牌形象。



社交平台流傳的片段顯示，一輛奇瑞SUV周六（11月7日）上午在新巴生河流域大道（NKVE），遭一輛馬國第二國產車邁薇（Myvi）從後方追撞。

片段顯示，奇瑞SUV前後各有一個車輪脫落，車尾一側被撞至凹陷，車身周圍散落不少碎片。事故現場也可見脫落在路上的車輪。

馬國奇瑞周六發文告說，奇瑞已經聯絡相關車主，並發現涉事車輛兩輪脫落及前保險槓損壞都是由於碰撞造成，並非零件故障導致。文告並未透露涉及事故的奇瑞車款。

奇瑞2024年3月在馬國推出歐萌達（Omoda）5休旅車後，一名女子同年4月28日在社媒發文投訴，她的新車在行駛途中後車軸斷裂。陸交局當時僅下令奇瑞召回這款汽車，但未發佈任何暫停令。奇瑞過後召回了600輛Omoda 5 SUV。

社交媒體上月流傳，一輛Omoda 5 SUV上月6日在柔佛州新山行駛時，後軸連同輪胎同時脫落。事件引起陸路交通局關注。

馬國陸交局上月11日宣佈，暫時吊銷Omoda 5型SUV的車輛類型認證及新車註冊，直至完成技術調查及確認安全為止。換言之，在當局宣布解禁前，Omoda 5新車不得在馬國銷售及註冊。

中國電動車・中國製電動車・中國製造・中國製造業・中國汽車業.・中國新能源車：2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

奇瑞上月15日發文告說，奇瑞已在馬國召回8878輛Omoda 5型SUV，為所有受影響車輛免費檢查並更換零件。不過，馬國政府至今仍未解除這款車的禁售令。

本文獲《聯合早報》授權轉載

