波蘭極右狂男自滅滿門後血洗廣場　勇警中三槍反擊制伏狂徒｜有片

波蘭24歲男子Michał Oksiński 11月7日在克拉科夫（Krakow）中央集市廣場駕車向人群亂槍掃射，造成六人死亡、16人送院。警方其後在其住所發現三具遺體，總理圖斯克（Donald Tusk）將事件定性為恐怖襲擊。



據波蘭反恐研究網站terroryzm.pl周六報道，槍手從車上向廣場人群隨機開火，警員在案發三分鐘內將他擊傷制服，阻止更大傷亡。由網上流傳的片段可見，一名警員近距離向疑犯連開多槍後，自己亦慢慢倒在地上。

六名死者為四女兩男，包括一名英國公民；三人為波蘭人，兩人身份未明。送院16人包括五名外籍人士、兩名警員及槍手；一名警員拘捕時身中三槍，情況危殆。

警方指疑犯作案時身著迷彩服、攜軍用級AR-15步槍，車上搜出大量武器彈藥。襲擊者衣物上被發現帶有波蘭極右翼組織國家激進陣線（ONR）的「長劍之手（Falanga）」標誌，以及第1波德拉謝領土防衛旅（1 PBOT）的識別臂章。惟國防部長卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示襲擊者並非波蘭士兵。

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警方證實，襲擊者持有槍械許可證，武器可能取自家人住所；政府部長稱，初步調查結果顯示，犯案者沉迷於極右翼意識形態和極端激進觀點。警察稱搜查他約200公里外的住所，發現兩女一男三具遺體，死者可能是槍手的父母和妹妹。

圖斯克親赴克拉科夫，稱波蘭從未出現過如此嚴重的恐怖主義案例；市長吉巴瓦（Łukasz Gibała）宣布全市哀悼至周三。英國首相貝安德（Andy Burnham）與外相文立彬（Ed Miliband）亦表達哀悼，稱英國與波蘭人站在一起。