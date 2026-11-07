現在連敘利亞都能跟沙特談判提供軍事援助了！

敘利亞過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）11月4日在利雅得（台譯：利雅德）會見沙特王儲兼首相穆罕默德（Muhammad bin Salman），當天沙特與敘利亞兩國國防部簽署防務合作協議。至於協議內容是什麼，沒有任何對外披露的消息。越是神秘，越能激發人們的好奇。

11月4日沙特發展基金同時與敘利亞財政部簽署6項協議，提供總額超過4.03億美元的發展優惠貸款。此前11月1日敘利亞外長希巴尼（Asaad al-Shibani）表示，正在評估加入沙特、土耳其、巴基斯坦今年8月簽署的"麥加防務聯盟"的可能性。

結合胡塞武裝對沙特的猛烈攻勢，不少聲音猜測，這份「錢已到賬條款保密」的防務合作協議無外乎沙特出錢請敘利亞平亂。儘管敘利亞軍方及官方嚴詞否認，但美國新聞網站Axios在2026年10月7日援引三名美國官員及多位知情人士的說法是沙特與敘利亞正商討派遣多達2萬名敘利亞部隊赴也門（台譯：葉門 / 英文：Yemen）。

2026年10月5日，沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）在利雅得出席「麥加防務聯盟」（Mecca Defence Alliance）的會議。 （Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

即便不是敘利亞出兵也門的協議，也是一份沙特用經濟援助換取敘利亞在安全領域向利雅得靠攏的戰略協議。

如果是常規的經濟軍事合作，沒人會在意，真正令人震驚是就連敘利亞這樣的國家都能向沙特提供軍事援助了 ！

敘利亞連年戰亂早就是滿目瘡痍，世界銀行給出的重建資金基準評估為2,160億美元，聯合國等機構的全面評估是近4,000億美元。2024年12月阿薩德（Bashar al-Assad / 台通稱：阿塞德）倉皇逃跑就是因為財政崩潰，俄羅斯在俄烏戰爭消耗下提供的援助有限。如今上台的沙拉政府國家財政年預算規模不足百億美元。毫無疑問沙拉政府急需沙特輸血。

敘利亞到處都是戰火蹂躪下的斷壁殘垣。圖為2025年2月，敘利亞民間救援組織「白頭盔」（White Helmets）成員在汽車爆炸現場工作。（Reuters）

更為重要的是如今的敘利亞政府名義上控制和正在整編的總兵力約在8萬至15萬人 之間，是敘利亞可以同沙特談判的軍事籌碼，實際上沙拉能夠調動的核心嫡系也不過2至3萬名精銳。拿出三分之一核心家底支援沙特打胡塞武裝到底行不行根本就是未知數。

敘利亞百廢待興，沙特現在給的4億美元只是杯水車薪，根本不夠。如果真的需要敘利亞出兵，沒有幾十億上百億根本不可能實現。即便是敘利亞肯出兵，打到一半坐地起價要加錢也不是不可能，畢竟敘利亞的缺口太大了。

2026年8月簽署的巴基斯坦土耳其沙特三方防務合作不能滿足沙特抵禦胡塞武裝的需要嗎？盟友美國的支持呢？最近一段時間沙特向歐洲各個國家尋求支持，法國已同意向沙特部署軍事人員及防務力量，英國宣佈派遣皇家空軍「颱風戰機」在沙特領空執行防禦性空中攔截任務。這些國家的支持難道不能協助沙特戰勝胡塞，以致於沙特要找到敘利亞這樣的破落戶頭上？

2026年10月8日，沙特阿拉伯首都利雅得，在也門胡塞武裝（Houthis）聲稱襲擊哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport ）後，機場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

敘利亞在前領導人阿薩德主政期間加入了伊朗的什葉派之弧陣營，沙拉率領反抗軍攻陷大馬士革推翻阿薩德政權後，敘利亞新政府迅速倒向遜尼派陣營並加強與海灣國家接觸。沙特和敘利亞簽署秘密協議的舉動是為了刺激伊朗，進而起到讓伊朗約束胡塞停手的目的嗎？

沙特此番綁定敘利亞靠的是金援，之前的沙土巴三方防務協議能夠簽也是沙特給了巴基斯坦大量經濟支持換來的，而眾所周知，沙特和美國的軍事合作關係向來是千億軍購起步。沙特武器，大多數採購的是美國貨。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在在利雅得（台譯：利雅德）簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

沒有自身真正的軍事實力，沙特的國防安全靠四處簽約撒金幣來維持已經是公開的秘密。這在國際關係史上，絕對是少有的。從未吸取教訓的利雅得當局，到了關鍵時刻只會病急亂求醫。

都知道沙特有錢，胡塞武裝最近開出的停戰談判要價是510億美元－－雖然沙特否定此說法－－但若然胡塞果真能夠公開提出數字，絕對有談判的空間。是將錢給胡塞，還是花錢請外援打胡塞？

敘利亞要錢，美國要錢，胡塞也要錢，很少有國家被如此輪流敲竹槓吃大戶。看來，沙特已經被貼上了人傻錢多待宰的標籤。