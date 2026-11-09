伊拉克代表團據報訪問德黑蘭　轉達美方信息

據沙特阿拉伯媒體11月8日報道，一個伊拉克代表團日前訪問伊朗首都德黑蘭，與伊朗官員舉行會談，並轉達美國方面的信息，但未披露相關信息的具體內容。



2026年8月31日，伊朗德黑蘭一棟建築物上畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）旗下Al Hadath頻道引述消息人士稱，伊拉克代表團此次訪問歷時約8小時。時值美國特使巴拉克（Tom Barrack）訪問伊拉克首都巴格達，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）通電話之後。報道未透露伊拉克代表團成員，以及所會見的伊朗官員身份，也未披露美方信息的具體內容。

阿拉伯衛星電視台7日也援引消息人士稱，美國已向伊拉克政府發出警告，稱伊拉克境內武裝派別如果在美伊衝突重新爆發時加入伊朗一方，其總部和據點將成為美軍打擊目標。

報道又稱，美方敦促伊拉克政府阻止境內武裝派別對鄰國發動襲擊。美國特使巴拉克要求伊拉克政府，須堅持武器控制權由國家掌握的原則。