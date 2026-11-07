伊朗外長先後與12國外長通話　商討地區局勢　籲抵禦外部威脅

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）11月7日在社交平台Instagram表示，過去48小時內，他先後與12國外長通話，交換地區及國際局勢看法，尋求防止局勢升級並呼籲抵制外部勢力介入。



阿拉格齊表示，他分別與阿曼、埃及、約旦、沙特阿拉伯、卡塔爾、塞浦路斯、土耳其、科威特、阿聯酋、突尼斯、伊拉克和巴基斯坦12國外長通電話。在通話中，他闡明伊朗立場，主張各國主權應獲尊重，停止侵略與威脅，抵制外部勢力的破壞性介入。

阿拉格齊強調，地區國家有責任遏止遏止危機擴散，伊朗有權捍衛自身主權與安全，並倡議搭建不受域外勢力操控的地區安全架構。

2026年10月27日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在俄羅斯克里姆林宮出席俄伊領導人會晤。（Reuters）

近期美軍多次針對伊朗格什姆島（Qeshm Island）實施小規模攻擊，軍事摩擦的風險仍然存在。繼美國共和黨在中期選舉慘敗後，特朗普政府會否選擇再次對伊朗動武是外界關注焦點。