黃仁勳婚外情｜轟動美國政壇及科技界　眾議院多個委員會傳召調查

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情。由於黃仁勳可直通總統特朗普（Donald Trump），有可能影響美國對中國晶片政策，甚至國家安全，事件引起當地政壇和科技業界的高度關注。其中，聯邦眾議院中國特別委員會、外交委員會與情報委員會均以重大國安疑慮為由，聯名致函要求他出席閉門簡報。



美媒Axios報道，即將接任參議院外交委員會主席的庫恩斯（Chris Coons），上周六在社交平台X上發文承諾，將針對黃仁勳的人際關係展開調查，他稱：「我越是了解特朗普政府、中國間諜和AI億萬富豪之間的瘋狂關係，就越確信這個政府所做的一切都是貪腐。國會將進行調查以求答案。」

此外，多位眾議員上周四已致函黃仁勳，要求他出席一場由他們共同擔任主席的眾議院聯合簡報會。 信中提到，他們希望了解英偉達為防範外國對手而採取的保護機制，並詢問黃仁勳與黃樂（Alice Huang）之間的關係情況。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

全球市值最大的公司捲入了一場重大醜聞，令整個科技界為之嘩然。英偉達是全球領先的晶片製造商，其產品被廣泛用於訓練和運行AI人工智能模型；該公司也是全球市值最高的企業之一。