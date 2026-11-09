黃仁勳出軌｜盤點科技業界高層婚外情　貝索斯Bill Gates還有誰？

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入婚外情醜聞，他被指與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）關係密切後，多個美國傳媒11月8日公開黃仁勳向公司員工的內部電郵，承認自己出軌，並向家人及公司所有人致歉。

英偉達已表明展開獨立調查，而黃仁勳亦非首位牽涉桃色緋聞的科企高層。本文將列舉多個類似個案。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

貝索斯（Jeff Bezos）

全球富豪之一、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯2019年初宣布與第一任妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻關係後，他與女友桑切斯（Lauren Sánchez）的戀愛關係隨即曝光，桑切斯被指是貝索斯婚姻的第三者。

麥肯齊：圖為2013年7月12日，美國亞馬遜公司創辦人貝索斯當時的妻子麥肯齊在愛達荷州出席活動。（Getty）

貝索斯2023年5月外媒傳出與桑切斯訂婚後，兩人最終在2025年6月於意大利威尼斯舉行豪華婚禮。

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）的威尼斯婚禮於6月29日落幕。（Reuters）

比爾蓋茨（Bill Gates）

《華爾街日報》6月2日引述消息報道，微軟共同創辦人、億萬富豪蓋茨（Bill Gates）今年2月在一場內部員工會議上透露，其2021年與前妻梅琳達（Melinda Gates）的離婚程序中，曾出現其涉及超過20段婚外情的指控。

微軟共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與五十六歲妻子梅琳達（Melinda Gates）在2021年宣布離婚，結束廿七年婚姻。（Getty Images）

報道提到，蓋茨在會中承認兩段與俄羅斯籍女子有關的婚外情，消息指出軌對象分別為俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）及核能公司泰拉能源（TerraPower）的一名核物理學家。

布林（Sergey Brin）

與貝索斯及蓋茨不同，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）則傳慘遭「戴綠帽」。美媒2022年披露，布林妻子夏納漢（Nicole Shanahan）被指與Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）發生婚外情，更指馬斯克之後向布林單膝下跪致歉。

圖為2026年10月8日，美國總統特朗普向Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk，中）、英偉達行政總裁黃仁勳（右三）、Google聯合創辦人布林（Sergey Brin，右二）和超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（左三）頒發國家科學獎。（Reuters）

馬斯克與夏納漢分別否認有關消息，不過布林最終仍以「不能彌補的差異」為由，申請與夏納漢離婚。

克爾札尼奇（Brian Krzanich）

美國晶片製造商英特爾（Intel）行政總裁克爾札尼奇（Brian Krzanich）2018年6月辭職並退出董事會。公司指他在2013年獲委任為CEO前，曾與下屬有過多年親密關係，違反公司「不准深交」政策。

圖為2018年1月8日，美國晶片製造商英特爾（Intel）行政總裁克爾札尼奇（Brian Krzanich）於拉斯維加斯的CES（美國消費電子展）上發表講話。（Getty Images）

克爾札尼奇離職前，估計年薪約2100萬美元，並享有私人保安及交通等福利。

拜倫（Andy Byron）

一場演唱會的一個鏡頭，意外揭發美國數據處理公司 Astronomer有婦之夫CEO拜倫（Andy Byron）與同樣已婚的女人事總監卡博特（Kristin Cabot）的「非比尋常」關係。

英國樂隊Coldplay在美國開演唱會期間，現場鏡頭捕捉到一對男女的婚外情。男方是軟件公司Astronomer的行政總裁拜倫（Andy Byron，左），女方則是同公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot，右）。（網絡圖片）

事發於2025年7月，拜倫與卡博特到波士頓欣賞英國天團Coldplay的巡唱，期間鏡頭捕捉到兩名事主親密擁抱的場面，更遭主音Chris Martin開玩笑「他們一是出軌，否則就是太害羞」，結果拜倫被公司停職調查，後遭解僱；卡博則與丈夫Andrew離婚，而Andrew強調，在這宗事件前，他們已經和平分居及確定離婚。

卡博同年底受訪時表示，自己確是暗戀拜倫，但未有發生婚外情或性關係。