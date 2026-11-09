黃仁勳出軌｜盤點科技業界高層婚外情 貝索斯Bill Gates還有誰？
人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入婚外情醜聞，他被指與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）關係密切後，多個美國傳媒11月8日公開黃仁勳向公司員工的內部電郵，承認自己出軌，並向家人及公司所有人致歉。
英偉達已表明展開獨立調查，而黃仁勳亦非首位牽涉桃色緋聞的科企高層。本文將列舉多個類似個案。
貝索斯（Jeff Bezos）
全球富豪之一、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯2019年初宣布與第一任妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻關係後，他與女友桑切斯（Lauren Sánchez）的戀愛關係隨即曝光，桑切斯被指是貝索斯婚姻的第三者。
貝索斯2023年5月外媒傳出與桑切斯訂婚後，兩人最終在2025年6月於意大利威尼斯舉行豪華婚禮。
比爾蓋茨（Bill Gates）
《華爾街日報》6月2日引述消息報道，微軟共同創辦人、億萬富豪蓋茨（Bill Gates）今年2月在一場內部員工會議上透露，其2021年與前妻梅琳達（Melinda Gates）的離婚程序中，曾出現其涉及超過20段婚外情的指控。
報道提到，蓋茨在會中承認兩段與俄羅斯籍女子有關的婚外情，消息指出軌對象分別為俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）及核能公司泰拉能源（TerraPower）的一名核物理學家。
布林（Sergey Brin）
與貝索斯及蓋茨不同，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）則傳慘遭「戴綠帽」。美媒2022年披露，布林妻子夏納漢（Nicole Shanahan）被指與Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）發生婚外情，更指馬斯克之後向布林單膝下跪致歉。
馬斯克與夏納漢分別否認有關消息，不過布林最終仍以「不能彌補的差異」為由，申請與夏納漢離婚。
克爾札尼奇（Brian Krzanich）
美國晶片製造商英特爾（Intel）行政總裁克爾札尼奇（Brian Krzanich）2018年6月辭職並退出董事會。公司指他在2013年獲委任為CEO前，曾與下屬有過多年親密關係，違反公司「不准深交」政策。
克爾札尼奇離職前，估計年薪約2100萬美元，並享有私人保安及交通等福利。
拜倫（Andy Byron）
一場演唱會的一個鏡頭，意外揭發美國數據處理公司 Astronomer有婦之夫CEO拜倫（Andy Byron）與同樣已婚的女人事總監卡博特（Kristin Cabot）的「非比尋常」關係。
事發於2025年7月，拜倫與卡博特到波士頓欣賞英國天團Coldplay的巡唱，期間鏡頭捕捉到兩名事主親密擁抱的場面，更遭主音Chris Martin開玩笑「他們一是出軌，否則就是太害羞」，結果拜倫被公司停職調查，後遭解僱；卡博則與丈夫Andrew離婚，而Andrew強調，在這宗事件前，他們已經和平分居及確定離婚。
卡博同年底受訪時表示，自己確是暗戀拜倫，但未有發生婚外情或性關係。