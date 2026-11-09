黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂關係非凡　特朗普1年前早知情

《紐約時報》報道，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳11月8日承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）有婚外情。英偉達董事會已展開調查，若認定他違反公司行為準則，最重可能遭解職。



兩人如何相識、為何多次在台同框？特朗普（Donald Trump，又譯川普）早已知情，為何未採取行動？以下從往來時間軸、黃樂背景到後續調查，一次看懂事件始末。

【懶人包】黃仁勳出軌時間軸一個圖輯看清

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黃樂是誰？為何接近黃仁勳？

黃仁勳11月8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），她是中國公民，曾任Megaspeed高管。

Megaspeed將英偉達晶片提供的運算能力出租給阿里巴巴（Alibaba）等中國企業，美國官員懷疑，Megaspeed協助將受管制晶片走私至中國。中國大使館稱相關指控是抹黑。

《紐時》報道，美國情報機構對黃樂進行至少一年的電子監控，認定她與黃仁勳關係密切，並向北京傳遞資訊。美政府高層一份機密備忘錄指，她已被中國國家安全部吸收，任務包括蒐集黃仁勳的資訊，並可能影響英偉達，促使公司爭取向中國供應最先進晶片。

婚外情時間軸 台灣淪幽會地點？

2024年6月

台北國際電腦展期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業高層聚會。《紐時》引述在場人士指出，她聲稱能找來黃仁勳，不久他果然穿著招牌黑皮衣現身，與眾人共飲威士忌。



2025年

黃樂據報促成Megaspeed向英偉達採購約20億美元（約157億港元）GPU。



2025年5月

黃仁勳再度訪台，黃樂也出現在三六食府的商務餐敘。台灣媒體拍到2人搭肩交談、黃樂親吻黃仁勳臉頰；餐後黃仁勳受訪時，黃樂也站在他身後。



2026年春天

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）監督起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在特朗普5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。



2026年10月29日

《紐時》率先披露，美國情報機構認定，與黃仁勳關係密切的黃樂向北京傳遞情報。英偉達與黃仁勳當時均稱，雙方往來屬正常客戶互動。



11月7日

英國《金融時報》進一步披露，美方情報相信兩人有親密關係。美國眾議員也發函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報。



11月8日

黃仁勳發出內部信，承認婚外情並致歉。英偉達董事會同日宣布調查，表示沒有理由相信國安或公司機密受損，黃仁勳在調查期間續任行政總裁。



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黃仁勳為何成為中國情報機構的目標？

英偉達是AI運算核心晶片GPU的龍頭製造商，對各國發展AI至關重要。美國自2022年起限制向中國出售效能最強的晶片，也讓英偉達的出口政策成為美中科技角力的焦點。

黃仁勳對特朗普的AI與對中政策具有相當影響力。《紐時》指出，他去年曾說服特朗普放寬對中國的晶片銷售禁令，兩人後來達成協議，允許英偉達向中國出售效能排名第二的晶片，美國政府則抽取25%分成。英偉達也已向特朗普的宴會廳建設基金捐款至少2000萬美元（約1.57億港元）。

特朗普早就知情？為何沒有採取行動？

《紐時》報道，特朗普約一年前已聽取黃仁勳與黃樂相關情報的簡報，但選擇不採取行動。

現任及前任美國官員向《紐時》表示，特朗普與黃仁勳的密切關係，阻礙了限制英偉達對海外銷售晶片的努力，導致商務部部分調查，以及涉及中國或英偉達的貿易制裁提案停滯。

婚外情可能違反英偉達哪些規定？

1. 準則適用所有員工與董事會成員，把「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況之一；

2. 有利益衝突時，要迴避相關決策並尋求法律指引；

3. 與政府有關聯的人往來要審慎，並思考行為公開後是否站得住腳；

4. 違規可能受到懲處，包括解職。



接下來有哪些調查？目前確認了甚麼？

除了英偉達董事會的內部調查，美國眾議院3個委員會的共和黨籍主席已要求黃仁勳出席閉門簡報，司法部也已接手聯邦政府對Megaspeed的調查。

黃仁勳目前已承認婚外情，但相關間諜指控仍待調查確認。目前沒有公開證據顯示，他曾向中國情報機構提供公司機密；英偉達董事會也表示，沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害。

目前誰在查

三條調查各自進行。最近的時間點是11月18日的眾議院閉門簡報。

三條調查各自進行。（圖/截取自聯合新聞網）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】