黃仁勳婚外情｜女主角黃樂自稱曾任央視記者　履歷被揭疑似造假

英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳日前捲入「共諜疑雲」，英國《金融時報》報道更指出，他與被美國當局懷疑是間諜的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）發展浪漫關係，對此他11月8日透過內部訊息，坦承對妻子不忠並道歉，引發外界高度關注。然而，黃樂過去經歷也被外媒起底，不過這份履歷的真實性仍有待調查。



黃樂過去經歷曝光 自稱曾任央視記者、中信證券業務線副總裁

據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」的資訊顯示，黃樂擁有4年媒體從業經歷，以及8年證券從業經歷。她自稱曾任職於中國湖南衛視及官媒央視，擔任記者一職，離開媒體圈後則轉往金融業發展，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事。

黃仁勳（左）與被美國當局懷疑是間諜的女子黃樂（右）發展浪漫關係。（X@CollinRugg）

不過，湖南衛視一名主管日前受訪時回應「沒聽過這個人」，更直言若黃樂過去真擔任過記者，那官方網站理應留有相關紀錄；然而，實際查詢湖南衛視及央視官網，均未找到任何有關黃樂的相關資料。至於她在金融界的相關經驗，匯豐銀行與中信證券則拒絕發表評論，也讓這份履歷的真實性再添疑雲。

黃樂過去任職的新加坡資料中心公司Megaspeed是英偉達的客戶之一，而美國情報官員懷疑，她可能試圖藉由與黃仁勳親密接觸來取得敏感的商業資訊。在共諜疑雲剛爆發時，英偉達曾出面強調，黃仁勳與黃樂僅止於一般業務往來，絕對未曾洩漏任何敏感資訊。

如今黃仁勳透過內部訊息，坦言對妻子不忠，同時也向家人道歉，「我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。我所做的一切沒有任何藉口。我深感抱歉。」也讓相關事件再度引發外界關注。

黃仁勳完整聲明

主旨：致本公司全體同仁的一封信

我應該向我的家人，以及你們所有人，致上歉意。我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。我所做的一切沒有任何藉口。我深感抱歉。

在我的人生中，家人始終給予我愛與支持。他們值得我以誠實和忠誠相待。然而，我卻讓他們失望，也破壞了我們共同建立的生活。對於自己的所作所為，以及我造成的傷害，我承擔全部責任，也接受隨之而來的批評。

致我的妻子和家人：我愛你們。我知道，一句道歉無法抹去我所做的一切。我希望我們的家庭能夠療癒傷痛，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們對我的信任。

致英偉達的同事，包括數十年來與我並肩工作的同仁，以及我們的董事會、全球合作夥伴和股東：你們值得我有更好的表現。

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+ 8

領導英偉達是我人生中最大的榮幸。我的責任是為你們服務，並且不辜負你們對我的信任。但我沒有盡到這份責任。我對英偉達的承諾堅定不移，也會努力重新贏回你們對我的信心。

關於新聞報道中提出的國家安全疑慮，英偉達董事會已啟動一項獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我熱愛我們的國家和公司，也致力於保護英偉達、支持美國國家安全。我以身為美國人為榮，也心懷感激。

我的家人不需要為我的選擇承擔任何責任。責任在我。請給予他們私人空間。

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