俄羅斯國家統計局機密遭黑客外洩　俄軍烏克蘭戰事陣亡近40萬人

俄羅斯官方機密資料遭駭客竊取，顯示自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄方已有近40萬人在戰爭中喪生，遠高於俄羅斯政府公開承認的數字。



彭博社報道，白羅斯反對派駭客組織「網路遊擊隊」（Cyber Partisans）和烏克蘭駭客組織「沉默烏鴉」（Silent Crow）取得俄羅斯聯邦統計局超過1100萬份死亡證明，並與媒體分享。

資料顯示，從2022年2月24日至2026年8月下旬，約39萬2700份死亡證明明確將死因與戰爭聯繫起來，包括炮擊、無人機襲擊等。沉默烏鴉估計，若計入非戰鬥死亡及死因不明個案，死亡人數可能達45萬。

由於部分軍人失蹤、遺體身份不明，以及戰爭相關死亡未被完整記錄，實際陣亡人數可能更高。

2026年11月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持與政府成員的會議。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）早在2015年就將軍事傷亡列為國家機密，俄政府自入侵初期以來未再公佈傷亡數字。

俄統計局承認，10月29日至11月1日期間遭到針對性網路攻擊，但否認有證據顯示資料庫遭入侵或機密資料外泄。彭博社雖無法獨立完全核實資料真偽，但發現洩露資料與此前官方統計大致吻合。

資料顯示，俄軍傷亡負擔更多落在貧困偏遠地區及年輕男性身上。2025年上半年，戰爭造成約三分之二的18歲至29歲俄羅斯男性死亡個案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

