黃仁勳出軌｜「英二代」變接班人？早佈局入公司　子女女婿居要職

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳婚外情風波及董事會調查他疑遭外國情報機構針對之際，外界質疑黃仁勳地位會否有所動搖，不過這位行政總裁也早佈局第二代進入公司任職，子女、女婿均居要職，只是沒有清晰接班人。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）周日報道，黃仁勳一對子女均在英偉達任職要職：女兒黃敏珊（Madison Huang）主理公司拓展軟件業務的關鍵部門 Omniverse，常隨父出訪、屬隨行打理其演講的非正式團隊 The Band；兒子黃勝斌（Spencer Huang）在機械人部門工作。黃敏珊出身廚藝學院、曾任職奢侈品集團 LVMH；黃勝斌曾在台北開雞尾酒吧，後攻讀MBA。

女婿卡普雷茲（Nico Caprez）今年1月升任副總裁，主責雲端供應商關係及客戶財務擔保策略。夫妻兩人2026財政年度酬金分別為130萬美元（約1,014萬港元）及120萬美元（約936萬港元）。

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez）（Milken Institute）

黃仁勳1993年創業時已為人父，曾稱夢想由子女掌管英偉達；公司市值逾4萬億美元（約31.2萬億港元）。他與中國公民黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）婚外情近日曝光後，引發風波，更有人質疑他遊說反對收緊AI晶片出口管制的動機。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日於霍士新聞（Fox News）稱黃仁勳應留任。

員工稱黃仁勳曾在一次公司全體員工大會上表示，黃仁勳認為員工不會推薦令他們蒙羞的子女來公司，他亦打趣有些員工的孩子比他們的家長更優秀。