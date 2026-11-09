黃仁勳聯手馬斯克建立太空數據中心！預計用SpaceX送晶片入太空

在紐約舉行的第33屆巴倫投資者大會上，馬斯克（Elon Musk）透露，SpaceX與黃仁勳的NVIDIA聯合設計的首批StarMind太空計算設備，計劃於2027年第三季度開始發射入軌，並在2028至2029年進入大規模部署階段。



這一合作的核心硬件並非地面常見的通用伺服器，而是NVIDIA的Vera Rubin NVL72計算平台。把用於地面AI訓練的高端機架級系統直接送入軌道，意味著SpaceX的太空數據中心從一開始就瞄準了大規模AI推理與訓練，而非簡單的在軌數據處理。

SpaceX與黃仁勳的NVIDIA聯合設計的首批StarMind太空計算設備，計劃於2027年第三季度開始發射入軌。（Reuters）

太空方案的直接驅動力是能源。馬斯克指出，AI算力的最終瓶頸在電力，中國發電量約為美國的3倍，地面電網建設難以跟上數據中心需求。

而軌道上的太陽能板不受晝夜和雲層影響，獲取的太陽能比地面多出約30%，這構成了太空數據中心長期成本競爭力的底層邏輯。

通信層面同樣在同步升級。SpaceX計劃為下一代星鏈V4衛星配備10個雷射鏈路，單鏈路傳輸速度超過每秒10太比特（Tbps），並計劃在遠期構建由超過10萬顆衛星組成、每顆約100個雷射鏈路的網絡。

光在真空中的傳輸速度比光纖快約40%，且能走更直接的路徑，這為太空數據中心的跨區域互聯提供了不同於海底光纜的物理基礎。

馬斯克預計把用於地面AI訓練的高端機架級系統直接送入軌道。（NVIDIA）

從2027年Q3的首批發射，到2028至2029年的部署提速，StarMind的時間表已經擺在紙面上。但太空數據中心面臨的散熱、抗輻射與在軌維護工程挑戰遠未解決。NVIDIA的算力晶片能否在軌道環境中穩定運行，將是這條路線從藍圖走向規模化的第一道硬門檻。

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