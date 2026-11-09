美國民主黨重奪國會後預告調查　馬斯克與米勒成目標

美國民主黨中期選舉大勝後，將於明年1月控制國會。多名資深議員表示，計劃對富商馬斯克（Elon Musk）、新任白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）及部份大型企業展開國會調查，並表明支持彈劾國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。



路透社報道，將領導眾議院監督委員會的加州眾議員加西亞（Robert Garcia）及領導參議院銀行委員會的麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren），在電視節目中表明將強力監督政府。

加西亞稱，調查將聚焦馬斯克去年參與政府效率部裁減聯邦員工，以及米勒在特朗普強硬移民打擊中的角色。他向美媒表示：「我認為不僅我們委員會，國會各委員會都很有興趣與馬斯克先生對話。」

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

沃倫向CBS稱，部份企業應準備好接受國會調查，但未點名：「如果你一直靠欺騙美國家庭和詐騙投資者來賺錢，你最好準備好接受一些調查，認真的調查。」加西亞形容米勒是「可怕、不公」移民政策的設計者，指他處於政府重大政策決策中心，值得監督和調查。

傑弗里斯表明支持彈劾赫格塞思

將於明年1月出任眾議院議長的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，民主黨將支持彈劾赫格塞思的議案。肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）早前稱將重新提出彈劾條款，傑弗里斯稱會「堅定支持」。

他向ABC稱：「赫格塞思必須下台」，並指赫格塞思監督特朗普2月發動、導致油價飆升的不得人心伊朗戰爭。

司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則表明，特朗普政府準備與民主黨國會對抗，稱部份民主黨人針對政府官員及盟友的威脅「在我國不能容忍」，「如果新一屆領導層想這樣做，我們準備好了。如果你在本屆政府工作，你有律師，就是我。」