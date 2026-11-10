黃仁勳出軌｜身份等同英偉達　AI產業最關鍵的晶片帝國陷接班危機

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳被指捲入外國情報機構滲透疑雲，讓全球人工智能（AI）產業面臨一個棘手問題：如果失去黃仁勳，英偉達乃至整個AI產業將受到多大衝擊？



分析指出，黃仁勳不僅掌握AI產業最關鍵的晶片供應，也是推動全球AI發展的核心人物。不過，英偉達至今沒有明確接班人，對他的高度依賴正成為潛在風險。

有錢也難買晶片 科技巨頭求着送錢

路透社報道，63歲的黃仁勳在亞洲享有明星般的人氣，每次到訪台北或首爾，總會吸引大批粉絲爭相索取簽名，甚至有人要求他在身體上簽名。

他的影響力也延伸至全球科技巨頭，甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison，又譯埃里森）曾透露，2024年與特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）共進晚餐時，兩人幾乎是在「懇求」黃仁勳供應更多AI晶片。

艾利森回憶，他們當時甚至說：「請收下我們的錢……我們需要你收下更多的錢。」

圖為美國企業家、甲骨文共同創辦人及董事長埃里森（Larry Ellison）。（甲骨文）

這段經歷凸顯了黃仁勳在全球AI競賽中的特殊地位。英偉達生產的圖形處理器（GPU），是訓練AI模型和運行ChatGPT等AI服務的關鍵硬體。晶片供應是否充足，直接影響科技企業投入數百億美元擴張AI業務的進度。

近年來，英偉達還憑藉雄厚資金，大舉投資AI雲計算服務商、晶片供應鏈企業和大型AI實驗室，讓黃仁勳的影響力進一步擴大至整個AI產業鏈。

黃仁勳的一舉一動，也能牽動市場。

去年，他在首爾與三星及現代汽車的行政總裁一起吃炸雞、喝啤酒，竟帶動兩家韓國食品企業的股價大漲。他也曾公開看好晶片設計公司邁威爾科技（Marvell Technology），稱其有望成為下一家市值達萬億美元的企業，推動該公司股價創下歷史新高。

逾60名高層直接彙報

黃仁勳是AI技術最堅定的支持者之一。他多次反駁「AI泡沫論」，也不認同AI可能威脅人類生存的警告，強調這項技術將徹底改變製造業、醫療和機器人等領域。

因此，一旦他遭遇重大挫折，AI產業不僅可能失去一位掌握關鍵晶片供應的決策者，也可能失去最具影響力的支持者之一。

在英偉達內部，黃仁勳同樣具有強大影響力。

公司採用扁平化管理，超過60名高層直接向他彙報，其中大多數來自工程技術部門。他的家人也在公司任職：女婿負責與雲計算服務商和資料中心運營商建立合作關係，女兒負責實體AI產品行銷，兒子則在機器人部門工作。

不過，黃仁勳雖然持有英偉達約3.6%的股份，是公司第五大股東，卻不像Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）那樣，持有附帶特別投票權的股份。他對公司的掌控，更多依靠個人領導力，以及自1993年參與創辦英偉達以來積累的威望。

資料圖片：黃仁勳與妻子（左）與女婿卡普雷茲（右）

英偉達無明確接班人

黃仁勳掌舵英偉達33年，至今仍沒有明確的接班人，公司也未公開接班計畫。科技分析師艾夫斯直言，黃仁勳難以取代，目前的管理團隊中，沒有人能夠順利接手行政總裁一職。

伯恩斯坦分析師拉斯貢也指出，英偉達不是一家普通企業，黃仁勳也不是一般的行政總裁。「他就是英偉達。公司的長期戰略和發展方向由他決定，幾乎所有重大事務都由他親自掌控。」

拉斯貢認為，黃仁勳近期捲入的風波令人擔憂，因為這不僅讓美國一家重要企業的領導層面臨質疑，也涉及一位對美國AI發展方向具有關鍵影響的人物。

黃仁勳此前承認，曾與中國女商人黃樂（Alice Huang）有婚外情。黃樂被指曾向北京傳遞資訊，英偉達董事會據報正調查黃仁勳是否曾成為外國情報機構的目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

