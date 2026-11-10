紐時：美商務部疑在英偉達介入後　中止針對Megaspeed 晶片輸中案

紐約時報11月9日報道，英偉達（Nvidia）總法律顧問泰德（Tim Teter）曾向美國商務部負責調查晶片非法移轉中國案件的調查人員發出電郵，指商務部副部長Jeffrey Kessler同意他與調查人員接觸，做法違反政府程序；該案於去年底突然叫停，並已移交至司法部。事件引發英偉達介入與有商務部官員影響調查工作的質疑。



英偉達行政總裁黃仁勳周日承認婚外情，支持董事會獨立調查並承諾配合。上述報道引述商務部官員的說法指，總統特朗普（Donald Trump）提名的商務部副部長Jeffrey Kessler，同意英偉達總法律顧問與部內調查英偉達晶片可能走私中國的人員接觸。

報道指，商務部調查人員為案件與業界代表溝通並非不尋常，但泰德指Jeffrey Kessler同意英偉達就事件與他們聯繫，引起調查人員警覺。熟悉事件的現任與前任官員指出，Jeffrey Kessler與英偉達往來違反政府程序，可能危及案件調查。

U.S. Department of Commerce。（Facebook@Commercegov）

報道還指，直接向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）負責的Jeffrey Kessler與英偉達接觸，可能引發諸多問題，並使他自己可能成為調查對象。有官員也稱，Jeffrey Kessler也陷入不當影響案件的指控，損害商務部調查Megaspeed的工作。

英偉達發言人表示，公司諮詢政府官員是為了回答他們的提問，提供公司已知資訊，尋求官方指引，並詢問有無需要跟進，「英偉達致力協助政府及公司夥伴制止走私者，為關鍵市場的合法客戶服務，讓美國贏得全球勝利」。