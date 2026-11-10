黃仁勳出軌｜英媒：黃樂曾向自稱英偉達GPU「要多少有多少」

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳捲入疑似涉及中國間諜的婚外情風波，有英媒11月9日披露，遭美國情報機構懷疑為中國間諜的女子黃樂（Alice Huang），曾與商業夥伴向中國投資人推銷價值數億美元的東南亞AI數據中心計劃，她不僅聲稱能夠輕鬆取得英偉達炙手可熱的AI晶片，還以中國科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）的客戶關係作為募集資金的賣點。



報道指，阿里巴巴旗下公司曾向黃樂任職過的新加坡企業Megaspeed提供貸款，讓這一涉及黃仁勳的風波，進一步延燒至AI晶片供應鏈及美國對中國的出口管制問題。

有曾接觸募集資金的投資人指出，去年初黃樂與商業夥伴康偉（Kang Wei，音譯）曾向中國投資人推銷一項東南亞AI數據中心的開發案，計劃投資規模高達數億美元。期間，黃樂強調取得英偉達GPU並非難事，甚至宣稱「取得GPU完全沒有問題」，並將穩定取得高階AI晶片列為整項投資案的重要基礎。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

報道指，這一投資計劃碰觸美國科技出口管制的敏感界線。因為依照現行規定，中國企業雖可合法租用設在海外的資料中心運算容量，惟不得擁有其中受到限制的先進英偉達GPU資產，因此東南亞AI數據中心的實際所有權、資金來源及晶片用途，也成為美方關注的重點。