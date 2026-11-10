菲總統表弟涉貪入獄配私人助理惹議　監察專員：監獄局縱容特權

因涉嫌捲入數十億比索防洪工程貪腐案，菲律賓前眾議長、總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的表弟羅穆亞德茲（Martin Romualdez）已經身陷囹圄近兩個月。然而，這位昔日權勢顯赫的政壇人物近日再因在獄中「特殊待遇」而成為輿論焦點。監察專員雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）上周末直斥，監獄當局縱容不當特權。



據《菲律賓星報》（The Philippine Star）報道，雷穆拉將私人助理這種安排形容為「黑幫作風」，他諷刺道：「一個有錢人坐牢，還能帶着外面的跟班？這是什麼？黑手黨嗎？」他表示，監獄管理與刑罰局（BJMP）應為提供這些他認為不應有的特權承擔責任。

雷穆拉周末於電台直斥監獄局應受問責；透露已查明幕後有一夥人，惟拒公開，並揚言突擊視察該監獄。反貪法院今日傳召帕西翁、一名醫生及監獄資訊科技人員，並下令監獄提交閉路電視及救護車使用紀錄等證據。

資料圖片：菲律賓前眾議長羅穆亞德茲（網絡圖片）

奎松市監獄長帕西翁（Maria Lourdes Pacion）日前再度在反貪法院（Sandiganbayan）作證時為此認錯道歉，改口稱私人助理僅屬隨傳隨到，稱早前自己因慌張誤報助理長駐囚室。

帕西翁表示，羅穆亞德茲的私人助理德古斯曼（Arvin de Guzman）列於官方訪客名單，僅在上午8時至下午5時探訪時段陪伴羅穆亞德茲，每次訪問都需要登記；她經請求信批准安排，惟記不起是誰人提出，堅稱未違反監獄管理及刑罰局（BJMP）規定。辯方證實因被告健康狀況要求職員陪同，並熟悉其藥物飲食。

羅穆亞德茲正面臨掠奪罪審訊，他被指任眾議長期間從防洪工程收取74億比索（約9.2億港元）賄賂；公共工程部官員科爾特斯（Peter Paul Cortez）披露，444項總值逾270億比索（約33.5億港元）基建項目由他倡議，屬預算插入項目、原方案均無列出。