美政府12月再陷停擺危機？ 民主黨以撥款逼特朗普停戰

美國政府再次面臨停擺風險。國會民主黨人正考慮利用12月11日政府撥款到期的機會，向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓，要求結束伊朗戰爭。



彭博社報道，目前由共和黨控制的國會本周進入換屆前的「跛腳鴨」會期。民主黨面臨的一項重要抉擇是，是否以政府撥款為籌碼，向特朗普施壓，推動結束伊朗戰爭。

民主黨有兩個選擇：一是立即施壓，爭取儘快結束戰爭，緩解汽油、柴油等價格上漲帶來的壓力；二是等到明年新一屆國會就職後再行動。屆時，民主黨將在中期選舉大勝後，正式掌控參眾兩院。

圖為美國總統特朗普與美國國會山莊，攝於2026年11月2日（Reuters）

眾議院撥款委員會民主黨領袖德勞羅（Rosa DeLauro ）表明：「民主黨絕不會為特朗普發動的伊朗戰爭提供資金。這場戰爭加重了美國家庭的負擔，也讓美國變得更不安全。」

參議院撥款委員會民主黨領袖默里（Patty Murray）也在電郵聲明中指出，美國選民剛剛以壓倒性票數表達了結束戰爭的意願，民主黨將考慮採取一切可用手段，推動結束這場災難性的戰爭。

民主黨目前討論的策略，是藉助國會掌握的撥款權向政府施壓。上世紀70年代，國會議員也曾採取類似做法，推動結束越南戰爭。

本文獲得《聯合早報》授權轉載

